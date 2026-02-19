מביך: המשטרה פרסמה סרטון שמטריף את הרשת

משטרת ישראל פרסמה סרטון בחשבון הטיקטוק שלה, בה מתבצעת שיחה בין 2 שוטרים, כאשר אחד השוטרים פונה לשוטרת ושואל אותה: אם לא הייתי שוטר, מה נראה לך שהייתי היום?, השוטרת מהססת ולאחר מספר שניות היא מגיבה בצחוק: "לא נעים להגיד, אבל אני חושבת שהיית עבריין".
ברשת היו בהלם מהפצת הסרטון, שלא מציג את המשטרה באור חיובי בלשון המעטה.
כתב המשפט אבישי גרינצייג הגיב בסרקסטיות: "עשרות דוברים וזו התפוקה, מרשים", עוד הגיב אחד הגולשים: "הדבר הכי עצוב הוא שזה נכון לגבי הרבה שוטרים, וחלקם גם שוטרים וגם עבריינים".
עוד כתב אחד הגולשים: "הם דוגלים באותנטיות של השוטרים. הם מראים לך את הפנים האמתיות של המשטרה. לא נעים לא נוח? זה המצב.
עכשיו תבנה את סולם הצפיות שלך מחדש ותפסיק לצפות מהם שהם יבואו ראשונים לכל אירוע. הם צריכים לבדוק קודם שהם לא בניגוד עניינים עם החברים".
