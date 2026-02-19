מביך: המשטרה פרסמה סרטון שמטריף את הרשת

משטרת ישראל פרסמה סרטון בחשבון הטיקטוק שלה, בה מתבצעת שיחה בין 2 שוטרים, כאשר אחד השוטרים פונה לשוטרת ושואל אותה: אם לא הייתי שוטר, מה נראה לך שהייתי היום?, השוטרת מהססת ולאחר מספר שניות היא מגיבה בצחוק: "לא נעים להגיד, אבל אני חושבת שהיית עבריין".

ברשת היו בהלם מהפצת הסרטון, שלא מציג את המשטרה באור חיובי בלשון המעטה.

כתב המשפט אבישי גרינצייג הגיב בסרקסטיות: "עשרות דוברים וזו התפוקה, מרשים", עוד הגיב אחד הגולשים: "הדבר הכי עצוב הוא שזה נכון לגבי הרבה שוטרים, וחלקם גם שוטרים וגם עבריינים".

עוד כתב אחד הגולשים: "הם דוגלים באותנטיות של השוטרים. ‏הם מראים לך את הפנים האמתיות של המשטרה. ‏לא נעים לא נוח? זה המצב.

‏עכשיו תבנה את סולם הצפיות שלך מחדש ‏ותפסיק לצפות מהם שהם יבואו ראשונים לכל אירוע. הם צריכים לבדוק קודם שהם לא בניגוד עניינים עם החברים".