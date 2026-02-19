חדש בוואטסאפ: כך תדעו מה קרה בקבוצה לפני שצורפתם אליה

עדכון חדש שמושק לוואטסאפ יאפשר לשתף עם מצטרף חדש לקבוצה את ההודעות האחרונות שנשלחו שמה לפני שהם צורפו. כל הפרטים

אין אחד שלא מכיר את התחושה: הוספתם חבר או קרוב משפחה לקבוצת וואטסאפ חדשה - ולפתע קלטתם שצריך להסביר להם מה קרה לפני שהם הצטרפו, כי הם לא יכלו לראות את ההודעות ששאר החברים שלחו עד אז. כעת, עדכון חדש לאפליקציה הפופולרית שמה סוף לבעיה הזו.

בחברה השיקו היום (חמישי) כלי חדש: היסטוריית ההודעות הקבוצתית (Group History). העדכון החדש מאפשר לשתף עם מצטרפים טריים לצ׳אט קבוצתי חלק מהשיחה שהתנהלה לפני ההצטרפות שלהם.

בעזרת הכלי, ניתן לשתף ישירות את 25 עד 100 ההודעות האחרונות שנשלחו במהלך 14 הימים שקדמו להצטרפות החברים החדשים לקבוצה. כך, המצטרפים החדשים יוכלו להבין מה קרה קודם ולהשתלב בשיחה - בלי לקטוע את הדיון ובלי שיצטרכו לבקש סיכום או צילומי מסך. עם זאת, כל חברי הקבוצה יקבלו הודעה על כך שנעשה שימוש בכלי בעת השיתוף.

כך משתמשים בכלי החדשצילום: ללא קרדיט כך משתמשים בכלי החדשצילום: ללא קרדיט

שליחת ההיסטוריה הקבוצתית היא אופציונלית וניתן לבחירת חברי הקבוצה, כשכל ההודעות נשארות מוצפנות מקצה לקצה. בנוסף, מנהלי הקבוצה יוכלו לכבות את האפשרות הזו עבור חברי הקבוצה שאינם אדמינים - בדיוק כפי שניתן לקבוע בהגדרות הקבוצה כי רק מנהלים יכולים לצרף אנשים חדשים.

כמו בכל עדכון של אפליקציית וואטסאפ, הכלי החדש יושק בהדרגה למשתמשים ברחבי העולם - כולל ישראל. על פי ההערכות, העדכון צפוי להגיע למכשירים במהלך השבועות הקרובים.