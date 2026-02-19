חולת חצבת נסעה בתחבורה ציבורית - זה היה מסלולה

משרד הבריאות עדכן כי חולת חצבת נסעה באוטובוס מביתר עילית לעמנואל בסוף השבוע האחרון, וקראו לציבור שנסע בקו איתה לוודא שהם מחוסנים. כל הפרטים

התפשטות החצבת: משרד הבריאות עדכן הערב (חמישי) כי חולת חצבת נסעה בתחבורה ציבורית מביתר עילית לעמנואל בסוף השבוע האחרון.

לפי הודעת המשרד, נסיעת החולה הייתה בקו 391 במוצ"ש האחרון (ה-14 בפברואר), בשעה 21:30. "מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד, מבקש משרד הבריאות מאנשים שנסעו בקו זה בזמן ובשעה שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות" נמסר. "ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי".

עוד נאמר כי "משרד הבריאות ממליץ לנשים הרות שאינן מחוסנות בשתי מנות, לאנשים הסובלים מדיכוי חיסוני, ולתינוקות מתחת לגיל שנה שהיו בנסיעה זו - לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריהם לשקול מתן חיסון סביל נגד חצבת. ניתן להתחסן בקופות החולים, לשכות הבריאות וטיפות החלב".

בסיכום משרד הבריאות פנה לציבור: "המשרד שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח".