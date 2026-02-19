מאחורי הקלעים: קציני משטרה זועמים על היועמ"שית

אמש (רביעי) התקיים כינוס של אגף החקירות במשטרה שהתקיים במכללת בית שמש, בו נכחו היועמ״שית גלי בהרב מיארה, פרקליט המדינה עמית אייסמן, ראש אח"מ בועז בלאט ובכירים נוספים.

במהלך הכנס היועמ״שית שיבחה את האלוף בלאט ואמרה לו: אתה עובד בעוז, כשמך, נלחם בשחיתות ולא נכנע לתכתיבים פוליטיים. על פי הדיווח של אילה חסון בכאן 11, קצינים ששהו בכנס ויודעים כי בלאט מונע חקירות, חשו כעס, אכזבה ובושה גדולה מאותה אמירה.

עוד הוסיפה חסון כי כעת יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק, מנסה להילחם בהם ולהוציא את האמת - והם מצידם מנסים לסכל אותה.

בהמשך ישיר לכך, אמש דווח כי מקורבים לפצ"רית מעריכים כי הפצ"ר החדש "לא יעורר בעיות", זאת על רקע החקירה נגדה.