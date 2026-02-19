תקיפה באיראן והסוד לאינטימיות: "הדתיות האלה" עושות סדר בראש

ממה נובע הכעס בחברה הישראלית, למה אנחנו רבים יותר עם בני הזוג שלנו, ואיך הגיעה מדריכת הורים חרדית לככב ברשתות החברתיות? הדר בן חמו ואורטל ברזילי אירחו בפאנל "הדתיות האלה" ארבע נשות מקצוע לשיחה כנה, אמיצה ובלי פילטרים על כל מה שבוער לנו בבית ובמדינה. צפו בתכנית המלאה

תכנית האירוח הנשית "הדתיות האלה" מבית סרוגים, עם המגישות הדר בן חמו ואורטל ברזילי נפתחה בשאלה שמעסיקה את כולנו: מה קורה לנו? האם אנחנו מדינה בהתמוטטות עצבים, או שמא מדובר במשבר עמוק יותר?

הדתיות האלה באולפן סרוגים

אל שולחן האולפן הצטרפו ארבע נשים מרתקות: יועצת הזוגיות נעמה אנסבכר, מדריכת ההורים גלית גלבוע, היועצת למיניות בינת הופמן, והזמרת-יוצרת ליאת יצחקי.

מה שהתחיל כדיון על סערות תקשורתיות כמו התקרית עם החיילות בבני ברק, התפתח מהר מאוד לשיחה מרתקת על גבולות, זוגיות, אינטימיות וחינוך ילדים.

"איבדנו את המבוגר האחראי"

הדיון נפתח בניסיון להבין את סיר הלחץ הציבורי. בעוד שבינת הופמן טענה כי התקשורת נוטה לשים זרקור על הקצוות והקיצונים כדי לעורר כעס, וליאת יצחקי ציינה כי "יכולות הזעזוע שלנו נשחקו עד תום בשנתיים וחצי האחרונות", יועצת הזוגיות נעמה אנסבכר הצביעה על בעיית עומק שורשית.

לדברי אנסבכר, הבעיה האמיתית היא אובדן המסגרת והחוקיות: "מושגי יסוד וחוקיות מסוימת שעבדנו על פיה – הכל זז". היא הסבירה כי המסגרת שבתוכה התרגלנו לחיות נמצאת כל הזמן בתזוזה, מה שיוצר בלאגן אישי, משפחתי וחברתי.

"אין מותר אין אסור, אין בסדר אין לא בסדר. ופה נופלות הרשויות – איפה המבוגר האחראי שיבוא וידפוק על השולחן?".

גלית גלבוע, מדריכת ההורים, חיברה את הדברים מיד לעולם החינוך והשייכות: "כשילד לא יודע באיזה מגרש הוא פועל, הוא הולך לאיבוד... כשהכל מעורער אז הכל מותר". הפתרון, כפי שהציעה אנסבכר, הוא להבין שאנחנו נמצאים ב"גיל ההתבגרות של העם הזה", וכמו עם מתבגרים – כאבי הגדילה הם קשים, אבל הם מובילים לצמיחה.

למה אנחנו רבים יותר בזוגיות ?

משם, גלשה השיחה פנימה אל תוך הבתים פנימה. אורטל שאלה את השאלה שמעסיקה זוגות רבים: למה לאחרונה אנחנו פשוט רבים יותר?

אנסבכר סיפקה אבחנה מרתקת על מוסד הנישואין המודרני: "אנחנו ממציאים מודל שמעולם לא היה. פעם התחתנו להקים משפחה... היום אנחנו לא מוכנים להסתפק בזה. אנחנו רוצים שבן הזוג יהיה הכל – החבר הכי טוב, שותף בניהול הבית, מאהב, מבין בכסף, רגיש ומצחיק".

הציפיות הלא ריאליות הללו, שמייצרות פער מול המציאות השוחקת (יוקר המחיה, קצב החיים), הן כר פורה למריבות, שכן "מריבה היא הפרה של ציפייה".

משפט המפתח של נעמה אנסבכר לזוגות: "המלכודת הכי גדולה שלנו היא שרובנו מנהלים את הזוגיות שלנו ב'מגרש המשפטי'. יש ראיות, יש עובדות, יש נאשם ומאשים, צדק ועוול. תעברו דירה מהמגרש המשפטי למגרש של חמלה, של כאב ושל צרכים. שם נמצא מה שאתם מחפשים".

לנפץ את המיתוסים ההוליוודיים על אינטימיות

היועצת למיניות, בינת הופמן, התייחסה ל"חלום ושברו" של חיי הנישואין. היא ניפצה בחינניות מיתוסים רומנטיים, כמו השינה המשותפת ב"כפיות" או הקריאה המשותפת במיטה לפני השינה כמו בסרטים האמריקאים, והסבירה שהרבה דברים הם פשוט "אוברייטד" בפרקטיקה.

לדברי הופמן, הטעות הגדולה ביותר של זוגות היא הציפייה שאינטימיות תקרה מעצמה: "השורש לזוגיות טובה זה אינטימיות טובה. אנשים חושבים שזה אמור לבוא באופן טבעי... מי שלא שם זמן, פוקוס ומשאבים לא יתקדם בתחום". היא גם המליצה שלא לחכות דווקא לשעות הלילה המאוחרות כשהאנרגיות נגמרות, אלא ליזום זמנים זוגיים במהלך היום או הבוקר.

"הרב אמר לי: את אמורה להגיע לכל בית בישראל"

בחלקו האחרון של הפאנל, שיתפה גלית גלבוע את סיפורה האישי. מי שהייתה בעבר גרפיקאית ואשת משרד פרסום מצליחה, החליטה לעזוב הכל כדי ללמוד הדרכת הורים לקראת גיל ההתבגרות של ילדיה. למרות שגזרה על עצמה התרחקות מוחלטת מהרשתות החברתיות במשך שנים ("בשביל מה צריך להביא את זה לפרונט?"), שיחה אחת עם הרב שמואל אליהו זצ"ל שינתה את הכל.

"הוא אמר לי: 'בובה, את אמורה להגיע לכל בית בישראל ובעולם'", שיתפה גלבוע. "הרב אמר לי שאם כבר מישהו נמצא ברשתות, עדיף שייחשף לתוכן של חינוך ילדים ואיך לא להתעצבן, מאשר לתכנים אחרים". מאז, היא רואה בכך שליחות אמיתית לעזור לאימהות מתוסכלות למצוא שפה של הקשבה בבית.

התכנית נחתמה באווירה מרוממת עם הזמרת והפייטנית ליאת יצחקי, שערכה חידון פיוטים משעשע בין המשתתפות (בין שירת הבקשות של מרוקו לפיוטי שבת של האשכנזים), והזכירה לכולנו שלמרות הפערים והכעסים – הפסקול היהודי הוא מה שמחבר את כולנו בסוף יחד.