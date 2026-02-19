משרד הבריאות מזהיר: "מי שבא במגע - לפנות בדחיפות"

משרד הבריאות עדכן על תן נגוע בכלבת שאותר בשטח חקלאי של סאסא, בסמוך לישוב נאות מרדכי שבגליל העליון. כל הפרטים

משרד הבריאות עדכן הערב (חמישי) על תן נגוע בכלבת שאותר בשטח חקלאי של סאסא, בסמוך לישוב נאות מרדכי שבגליל העליון. נכון לרגע זה, לא ידוע על אנשים שנחשפו לתן.

"אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין ה-1 בפברואר ל-15 בפברואר 2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת, טלפון 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

במשרד הוסיפו וחזרו על ההנחיות הבאות:

הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

בסיכום נאמר כי "משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת".