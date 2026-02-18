משרד הבריאות מזהיר: חולה חצבת טס מארה"ב לישראל

משרד הבריאות עדכן כי חולה חצבת טס בתחילת השבוע מניוארק לישראל, כשהנוסעים בטיסה נקראו לוודא כי הם מחוסנים נגד חצבת בהתאם להמלצות. כל הפרטים

משרד הבריאות עדכן הבוקר (רביעי) על חולה בחצבת שטס בתחילת השבוע מניוארק שבניו ג'רזי לישראל, וקראו לנוסעים שהיו בטיסה איתו לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות.

על פי החקירה האפידמיולוגית שערכה לשכת הבריאות מחוז ירושלים במשרד הבריאות, עולה כי הנוסע טס בטיסה של חברת אל על, מספר טיסה LY026, מניוארק לנתב״ג ביום ראשון האחרון - ה-15 בפברואר - שהמריאה בשעה 21:15 (לפי שעון מקומי). הטיסה נחתה בנתב"ג ביום שני, ה-16 בפברואר, בשעה 14:30.

"משרד הבריאות ממליץ לנשים הרות שאינן מחוסנות בשתי מנות, לאנשים הסובלים מדיכוי חיסוני, ולתינוקות מתחת לגיל שנה שהיו בטיסה זו - לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריהם לשקול מתן חיסון סביל נגד חצבת" נמסר. "המשרד קורא לאנשים שלא חשים בטוב ו/או סובלים מתסמינים המפורטים בהמשך, לא להגיע לאירועים המוניים ולסכן את משפחתם ואת סביבתם הקרובה".

עוד נאמר כי "משרד הבריאות מדגיש כי אדם שהיה במגע עם חולה חצבת, נדרש להמשיך בבדיקות ובחיסונים על פי ההנחיות משרד הבריאות ולהימנע מהגעה למקומות ציבוריים. אם יש צורך בהגעה למרפאה או למיון, יש לתאם הגעה ולעדכן את הצוות בעת ההגעה למוסד הרפואי".

"מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים" הזכירו בסיכום. "המשרד מדגיש את חשיבות מתן חיסוני השגרה כנגד מחלות כמו חצבת, שחלקן עלולות לגרום לסיבוכים קשים ולמוות".