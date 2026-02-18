עמרי אסנהיים חטף מכה כואבת בפרשת פלדשטיין

בית המשפט המחוזי בלוד דחה הבוקר (רביעי) את הערר של העיתונאי עמרי אסנהיים על החלטת השופט מנחם מזרחי להעביר את חומרי הגלם של הריאיון עם אלי פלדשטיין בתאגיד למשטרה, ומציע מתווה לפיו אמירות שהוגדרו כ"לא לציטוט" יועברו לעיון בית המשפט.

השופטת שרון גלר הציעה לאסנהיים להעביר אמירות "לא לציטוט" במעטפה סגורה להחלטת בית המשפט.

נזכיר כי הערעור הוגש בעקבות החלטת בית משפט השלום לחייב את העיתונאי עמרי אסנהיים למסור לידי משטרת ישראל את כל חומרי הגלם מהריאיון שערך עם אלי פלדשטיין ושודר בתאגיד השידור "כאן 11".

המשטרה התעקשה כי החומרים חיוניים לחקירת "פרשת הבילד" ו"פרשת הפגישה הלילית", וכי דבריו של פלדשטיין בריאיון עומדים בסתירה לראיות אחרות שנאספו.

מנגד, אסנהיים טען כי מדובר בפגיעה בעבודה העיתונאית שלו וסירב אז למסור את החומר הגולמי. הוא הגיש ערר, אז הבוקר כאמור הערר נדחה.