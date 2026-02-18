מהומה ברחבת הכותל: "סיכנו חיי אדם!"

קבוצת 'נשות הכותל' הגיעו הבוקר (רביעי) וחסמו את הכניסה והיציאה המרכזית 'לכותל המערבי' בטקס של קריאה בתורה תוך ההתעלמות מוחלטת מדרישת המשטרה וסדרני הכותל, זאת על אף היום הראשון של הרמדאן ובכך סיכנו את האלפים ששהו באותה העת ברחבת הכותל המערבי.

קרדיט צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

הקרן למורשת הכותל המערבי השמיעה את דבריה אתמול בפני שופטי בג"ץ על הפרובוקציות החוזרות ונשנות של נשות הכותל מדי ראש חודש, והמחזות המחללות את קדושת הכותל המערבי ע"י נשים אלו, אך הפעם הגדילו לעשות בסיכון ממשי של חיי אדם.

בתוך כך אלפי מתפללים פוקדים הבוקר (רביעי), ראש חודש אדר, את רחבת הכותל המערבי החל מתפילת הנץ, וימשיכו להגיע לאורך היום לתפילות ראש חודש.



