מפקד אוגדה 91: "האחריות שלנו היא לא רק להגיב - אלא להקדים"

מפקד אוגדה 91 נפגש עם ראשי הרשויות בגליל, כשהבהיר כי "אנחנו נערכים לתרחישים שונים, יש לנו תוכניות מבצעיות לפעולה מיידית וכוחות שפרוסים לאורך הגבול ובעומק השטח"

מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, קיים השבוע הערכת מצב משותפת ושיח עם ראשי הרשויות בגליל. בדיון השתתף גם ראש האגף להתיישבות במשרד הביטחון, נוחי מנדל.

(צילום: דובר צה"ל)

במהלך הערכת המצב, הוצגה לראשי הרשויות תמונת המצב המבצעית, פעילות ומאמצי האוגדה, יעדים קדימה לקראת שנת 2026 ותכניות להמשך חיזוק ושיפור ההגנה על היישובים. מפקד האוגדה הדגיש כי "שיתוף הפעולה ההדוק עם ראשי הרשויות, הרבש״צים וכלל גורמי הביטחון, הינם מרכיב יסוד בביטחון במרחב - שילוב זה מייצר מכפיל כוח משמעותי למאמצי ההגנה".

״האחריות שלנו היא לא רק להגיב - אלא להקדים, ליזום ולהגן. לא נחזור למציאות שלפני ה-7 באוקטובר" אמר גז. "בכל אתגר מבצעי נהיה אנחנו בחזית - כדי שהאויב יפגוש צבא ולא אזרחים".

עוד התחייב בפני ראשי הרשויות: "אנו ערים לשיח הציבורי ואני פה בשביל להגיד לכם שאנחנו נערכים לתרחישים שונים, עם תוכניות מבצעיות מיידיות וכוחות הפרוסים לאורך הגבול ובעומק השטח. אני מבטיח לכם - נמשיך לפעול ללא הרף לחיזוק הכשירות והמוכנות, כדי להבטיח את ביטחונכם בכל עת. זה הציווי שלנו, וזה הסטנדרט שאנחנו מחויבים אליו: הגנה מלאה על התושבים, בכל זמן ובכל תרחיש״.