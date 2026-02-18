אחרי הדחיות ביוון ובישראל: קרן פלס שוב מנסה להגיע לאירוויזיון

אחרי שהחוק החדש מנע ממנה להגיש שיר בישראל והניסיון בקדם היווני הסתיים בפסילה - השיר "Unbreakable" נכנס לרשימת המתמודדים בקדם האירוויזיון של סן מרינו

אחרי שלא יכלה להגיש השנה שיר לייצוג ישראל בעקבות החוק החדש המגביל יוצרים שזכו פעמיים ברציפות - קרן פלס מוצאת מסלול עוקף אירופה: השיר שכתבה, "Unbreakable" (בלתי שבירה), נכנס רשמית לרשימת השירים שיתחרו בקדם הארוויזיון של סן מרינו.

השיר, שנכתב במקור עבור הקדם היווני ואף נפסל בשלב מוקדם, קיבל חיים חדשים - וכעת זוכה להזדמנות נוספת על הבמה האירופית.

מה עומד מאחורי הסיפור?

על פי החוק החדש בישראל, יוצר ששירו נבחר לייצג את המדינה פעמיים ברציפות - לא יוכל להגיש שיר בפעם השלישית. המשמעות עבור פלס הייתה ברורה: למרות מעמדה כאחת היוצרות הבולטות בפופ הישראלי, השנה היא נאלצה להישאר מחוץ למגרש המקומי.

אבל בעולם הארוויזיון, כמו שלמדנו, דלת שנסגרת במקום אחד - נפתחת במקום אחר.

האירוויזיון בסכנה? מערך ההסברה של כאן מתרוקן צילום: יובל רפאל בחזרה הגנרלית (צילום: Sarah Louis Bennett EBU)

מה המשמעות של קדם סן מרינו?

סן מרינו, מדינה זעירה אך שאפתנית בזירת האירוויזיון, מקיימת קדם פתוח יחסית ליוצרים ואמנים בינלאומיים. בשנים האחרונות הפכה הזירה הזו לקרקע פורייה לשיתופי פעולה חוצי גבולות.

כעת, עם פרסום הרשימה הרשמית של השירים המתמודדים - "Unbreakable" מופיע בה באופן רשמי. זהו האישור הראשון לכך שהשיר לא רק קיבל הזדמנות נוספת, אלא גם נכנס למירוץ באופן רשמי.

דגל סן מרינו. צילום: .

האם נראה את קרן פלס על במת האירוויזיון - בדרך עקיפה?

אמנם פלס עצמה לא צפויה לעמוד על הבמה כזמרת, אך אם השיר יזכה בקדם, היא עשויה למצוא את עצמה שוב חלק מהתחרות הגדולה באירופה, הפעם דרך מדינה אחרת.

בעולם שבו גבולות מוזיקליים מיטשטשים, נראה שגם חוק חדש לא באמת עוצר יצירה. לפעמים הוא פשוט משנה לה מסלול.