מכה לארגון הפשע: בכיר נעצר בדירת מסתור ברמת הגולן

בתום מרדף ממושך ופעילות סמויה של היחידה המרכזית במחוז צפון, נעצר בשאר מחול (43), בכיר בארגון, בזמן שהסתתר ביישוב חד נס. במהלך החיפוש מצאו הבלשים העתק של כתב האישום שהוגש נגד יתר חברי הארגון בפרשת "הנסיך"

מכה נוספת לתשתית ארגון הפשע "6006" של משפחת אבו לטיף: בתום מרדף ממושך ופעילות סמויה של היחידה המרכזית במחוז צפון, נעצר בשאר מחול (43), בכיר בארגון, בזמן שהסתתר ביישוב חד נס שברמת הגולן. הבוקר (רביעי) הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה.

המעצר הדרמטי התרחש בתאריך 02/02/2026, כאשר לוחמי יחידת הגבולות של ימ"ר צפון פשטו על מתחם ביישוב חד נס. מחול, תושב פקיעין, נחשב לאחד היעדים המרכזיים של המחוז מאז פרצה החקירה הגלויה בפרשת "הנסיך" – פרשה המבוססת על עדותו של עד מדינה משמעותי שפעל נגד הארגון. מחול הצליח להימלט ולהסתתר מאז תחילת המעצרים, אך הפעילות המודיעינית של המשטרה הובילה לאיתורו.

במהלך החיפוש בדירת המסתור נחשף ממצא: הבלשים מצאו העתק של כתב האישום שהוגש נגד יתר חברי הארגון בפרשת "הנסיך". גילוי זה מחזק את חשד החוקרים כי גם בזמן שהיה בבריחה, המשיך מחול לעקוב מקרוב אחר ההליכים המשפטיים נגד שותפיו, במטרה ללמוד את חומר הראיות ולתכנן את צעדיו בהתאם.

צילום: דוברות המשטרה

עם סיום חקירתו בימ"ר צפון, הוחלט להגיש נגדו כתב אישום הכולל שורה של עבירות חמורות, ובראשן סחיטה באיומים. במשטרה מציינים כי מעצר זה הוא חלק מתוכנית עבודה נחושה למיטוט ארגוני הפשע בצפון. הישג זה מצטרף לשורת הצלחות מבצעיות של המחוז בתקופה האחרונה, הכוללות הגשת כתבי אישום נגד 17 נאשמים בולטים מארגוני הפשע אבו לטיף וחרירי.

"המעצר בדירת המסתור מוכיח שוב כי אין מקום בטוח עבור מי שבוחר בדרך הפשע", נמסר ממחוז צפון. "נמשיך לרדוף אחרי ראשי הארגונים ומחולליהם בכל מקום בו ינסו להיטמע, עד למיצוי הדין עמם".