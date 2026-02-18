משפחתו של הלוחם שנפל בעזה: "המומים מהאסון ולא מעכלים"

בני משפחתו של סמ"ר עופרי יפה הספידו את בנם שנפל בעזה אחרי שנפגע מירי כוחותינו: "

לאחר שהותר לפרסום כי סמ"ר עופרי יפה, לוחם בסיירת צנחנים, בן 21 מיישוב היוגב, נפל בעזה לאחר שנפגע מירי כוחותינו, בני המשפחה מסרו כעת (רביעי) הודעה לתקשורת בה הספידו את נפילת בנם.

"אנו המומים מהאסון ולא מעכלים את האובדן של עופרי בננו האהוב" אמרו בני המשפחה. "לא נתפס". עוד ציינו כי פרטים לגבי מועד הלוויה והשבעה יפורסמו בהמשך.

כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי יפה נפל בקרב בדרום רצועת עזה - זאת לאחר שנפגע מירי כוחותינו. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

מבדיקה ראשונית עולה כי האירוע התרחש סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר כאשר כוח של צעיר צנחנים פעל ממערב לקו הצהוב בין המרחב של חאן יונס לבין מחנות המרכז. סמוך לשעה זו הכוח התקפל ונע בחזרה לעבר המרחב שבו שהה הכוח הגדול.

בשלב מסויים לוחם בחטיבה שזיהה את הכוח חשב בטעות שמדובר בכוח אויב. כתוצאה, הוא פתח בירי ופצע באורח קשה את הלוחם. במשך זמן רב עמלו כוחות רפואה כדי לייצב את מצבו ולנסות להצילו, אך זאת לא עלה בידם - ורופא צבאי נאלץ לקבוע את מותו. כאמור, בפיקוד הדרום פתחו בחקירת האירוע.