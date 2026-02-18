לזכר הנופלים: מסע ההנצחה "נפגשים בשביל ישראל" יוצא לדרך

מסע "נפגשים בשביל ישראל" יוצא בפעם ה-21, מהרי אילת ועד שאר ישוב, לזכר אבי אפנר ז"ל וחללי מערכות ישראל. השנה: צעידה גם בעוטף עזה וכותרת ברוח "פתאום קם אדם"

היום ייצא לדרך בפעם ה-21 מסע "נפגשים בשביל ישראל" - מסע הליכה ארצי החוצה את המדינה מדרום לצפון, מאזור הרי אילת ועד שאר ישוב בגליל העליון. המסע, שיימשך כחודשיים, מוקדש לזכרו של אבי אפנר ז"ל, שנפל באסון המסוקים, ולכלל חללי מערכות ישראל ופיגועי הטרור, ומשלב הנצחה, זיכרון, מפגש אנושי, שיח ולימוד.

המסע מתקיים ברציפות זה שני עשורים ומהווה מדי שנה הזדמנות ללמידה מחודשת של הארץ ושל החברה הישראלית.

בשנתיים האחרונות שימש המסע עבור רבים מרחב של שקט, אחיזה ותקווה, וגם השנה הוא יוצא לדרך בצל מציאות מורכבת. כותרת המסע לשנת 2026 היא "פתאום קם אדם", ציטוט משירו של אמיר גלבוע, המלווה את מעגלי הבוקר של הצועדים לאורך השנים. דרך הכותרת מבקשים המשתתפים להעמיק בשיח על רגעי הקימה האישית והלאומית, על ההתעוררות מתוך שבר ועל התקווה הטמונה במעשה הקימה.

צעידה גם בעוטף עזה

במהלך המסע השנה יצעדו המשתתפים גם יומיים באזור עוטף עזה, בקיבוץ עלומים ובשדרות, מקטעים שלא התקיימו אשתקד. בימים אלו יתקיימו מפגשים עם תושבי המקום ואנשי הקהילות, כחלק מהחיבור בין ההליכה בשטח לבין הסיפור האנושי והחברתי של האזור.

טבע, זיכרון וקהילה

המסע כולל מקטעים מגוונים בדרגות קושי שונות, ממסלולים מאתגרים למיטיבי לכת ועד מקטעים ייעודיים למשפחות, ומשלב טבע, זיכרון, שיח וקהילה. אירוע הסיום יתקיים באמצע חודש אפריל בשאר ישוב.

מייסדת ויו"ר המסע, רעיה אפנר, אמרה: "אנחנו לומדים את הארץ ואת החברה הישראלית בכל שנה מחדש. למעט שנת הקורונה, שגם בה הספקנו ללכת שלושה שבועות, לא הפסקנו אף שנה. בשנתיים האחרונות היינו מקלט למי שחיפשו מעט שקט, שלווה ואחיזה בתקווה. דרך המפגש עם מנעד הא.נשים מכלל החברה הישראלית נחפש את הדרך לקום מהשבר ולבנות עתיד משותף."