רעידת אדמה: תלונה על הסתה לרצח נגד עיתונאי כאן 11

חבר הכנסת אושר שקלים הגיש תלונה במשטרה נגד עיתונאי 'כאן 11', בגין הסתה לטרור ורצח

ח"כ אושר שקלים הגיש תלונה רשמית במשטרה נגד כתב 'כאן 11', סולימאן מסוואדה, בגין הסתה לטרור ורצח.

נזכיר כי אמש התרחשה סערה ברשת בעקבות דבריו של מסוואדה. ח"כ שקלים הבהיר כי לא יעבור לסדר היום על דברים המהווים לשיטתו פגיעה אנושה בביטחון המדינה ועידוד לאלימות נגד יהודים.

בדבריו אמר שקלים: "הגשתי הבוקר תלונה במשטרה כנגד כתב כאן 11, סולימאן מסוואדה על הסתה לטרור ורצח, בעקבות דבריו המזעזעים אמש. לאחר אירועי ה-7.10 אין יותר סבלנות וסובלנות לדברים אלו ונדרוש למצות איתו את הדין".

בתיעוד שהופץ ברשת, נשמע מסוודה אומר לכאורה כי רק "רצח המוני בעיר עם רוב יהודי" הוא זה שיוביל לשינוי המדיניות של המשטרה נגד משפחות הפשע.

הדברים עוררו תגובות זועמות מצד פעילי ימין וגולשים רבים, שהאשימו את העיתונאי בהסתה או בתמיכה לכאורה בפגיעה ביהודים.

בעקבות המהומה, פרסם מסוודה תגובה חריפה ומפורטת בה הוא דוחה את ההאשמות וטוען כי דבריו נחתכו באופן מגמתי. "אני מבין שהספורט הלאומי זה לקחת קטעים של עיתונאים ערבים, להוציא מהקשר ולהציג אותם כתומכי טרור", כתב מסוודה.

לדבריו, הוא בסך הכל ציין עובדה היסטורית: "מדינת ישראל ומערכת הביטחון טיפלו במשפחות הפשע היהודיות לפני עשרים שנה, רק אחרי הפיגוע המפורסם ברחוב יהודה הלוי בתל אביב. אחרי האירוע המזעזע הזה, המדינה החליטה לחסל את ארגוני הפשע – והצליחה".

מסוודה הסביר כי כוונתו הייתה שארגוני הפשע הערביים, אותם השווה לחמאס, יזכו לטיפול שורש של המדינה רק אם יפגעו "חלילה" באזרחים יהודים. "זה לא פשוט, אבל זאת המציאות", הוסיף.

במסגרת תגובתו, תקף מסוודה את מבקריו וטען כי המניע למתקפה נגדו הוא גזעני: "מה שמפריע לאנשים האלה זה שערבי ממזרח ירושלים נמצא היום בעמדה בכירה בתקשורת. זה קוץ בגרון שלהם. אמשיך להיות קוץ בגרון".

הוא הוסיף כי הוא מייחל לכך שמדינת ישראל תחיה בביטחון ובשלום, ללא קשר לזהות תושביה, ושלח מסר מאיים לאלו שלדבריו הסיתו נגדו: "אני בונה על הכסף מהתביעות שאגיש נגדכם לטיול בדרום אמריקה. תשלחו לי המלצות לברזיל".