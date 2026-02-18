אביה של הנערה שהותקפה בנתניה משתף בכאב: "אני לא מסוגל"

ילדה הותקפה בנתניהו בחשד לרקע גזעני. אביה, השתתף בדיון מיוחד שהתקיים בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, ושיתף בכאב על התחושות הקשות שלו ושל ביתו

אמש (שלישי) התכנסה ועדת הקליטה והתפוצות בכנסת לדיון מיוחד הדן במאבק באלימות על רקע מוצא במערכת החינוך. הדיון התקיים בעקבות ההצעה דחופה של חברי הכנסת דוידסון וסובה לסדר היום בנושא: "אלימות על רקע מוצא במערכת החינוך - בעקבות האירוע בבית הספר חיים גורי בנתניה".

התקיפה בנתניה

ב2.2.26 התרחשה תקיפה קשה שתועדה בבית ספר על יסודי בנתניה. באירוע 3 תלמידות לעולים מחבר העמים הותקפו על ידי נערות אחרות כשהכל מתועד לעיני המצלמה.

החשד הוא כי התקיפה התרחשה על רגע גזעני. בצילום הנערות החלו לתקוף ואף משכו בשיער של אחת הבנות כשמסביבן התלמידים מעודדים את האירוע.

על פי בדיקת משרד החינוך הטיפול בנושא הועבר לחקירת המשטרה ומלווה על ידי הפיקוח המחוזי, הנהלת בית הספר וגורמי הטיפול המקצועיים. עם קבלת הדיווח ננקטו צעדים מידיים כלפי התלמידות המעורבות, ובהם השעיה מהלימודים והמשך טיפול משמעתי.

דימה, אבא של אחת הבנות שהותקפו: "עלינו לבד לארץ ואין לנו עוד קרובי משפחה כאן בישראל. בעקבות פרסום הסרטון של האלימות הקשה כלפי הבת שלי, קיבלתי המון פניות של עולים חדשים שאומרים לי שגם הבן או הבת שלהם הותקפו על רקע גזעני. חלפו שבועיים מאז שהבת שלי הותקפה ואני עדיין לא יודע היכן החקירה עומדת.

אני לא יודע אילו צעדים בית הספר מתכוון לבצע. אני לא מסוגל לדעת שהבנות התוקפות ימשיכו ללמוד באותו בית ספר עם הבת שלי. הייתי רוצה שמשרד החינוך יעשה ביקורת פתע לכל מוסדות החינוך כדי לראות מה מתרחש שם וכדי למנוע את המתקפה הגזענית הבאה. צריך למנוע כל אלימות מילולית, פיזית וגזענית בתוך כותלי בתי הספר בישראל".

אתי דהן, ראש מנהל החינוך בעיריית נתניה: "אני כואבת ומגנה כל גילויי של גזענות. נתניה היא עיר קולטת עלייה ונמשיך לפעול למען העולים בעיר. הבנות התוקפות היו מושעות למשך 10 ימים, מחר תתכנס ועדה מיוחדת ותדון בהדחת התלמידות המכות לצמיתות מכותלי בית הספר.

ערכנו כנס מרכזי בעיר שבו השתתפו כל מנהלי בתי הספר, גננות, מנהלי אגפים ועוד גורמים רלוונטים ועסקנו בהעברת פעולות אקטיביות שיובילו לצמצום הגזענות במערכת החינוך בנתניה. בבית הספר שבו התרחשה האלימות לומדים כ- 1,600 תלמידים. אי אפשר להכליל את כל התלמידים וצוות בית הספר לגזעני".

גלית פישר, מנהלת תיכון 'חיים גורי' בנתניה: "ברגע שנודע לי על המקרה האלימות המזעזע מיד הזמנתי את המשטרה. הבנות הנפגעות מקבלות מענה רגשי ופסיכולוגי מתאים. כינסתי את צוות ההנהלה שלי, היועצות הכינו מערך שיעור רלוונטי ולמחרת התקיפה כל הכיתות עצרו את הלימודים ודיברו על התקיפה. אצלנו בבית הספר לא תהיה יותר גזענות. אני מערבת את כל הגורמים הרלוונטיים שקשורים לטיפול במקרה".

טירה גלינויר, ממשרד החינוך מסרה: "המאבק בגזענות היא משימה לאומית. מערכת החנוך היא המראה של החברה הישראלית על כל גווניה. אנחנו רואים בתלמידי העולים כבני גיבורים שבחרו להשתלב בחברה הישראלית. מערכת החינוך היא עוגן עבור התלמידים העולים ובני משפחותיהם. אנחנו ערים לכל משפחה של עולים. משרד החינוך מוקיע את תופעת הגזענות בכל דרך. אפשר להגיש תלנות על גזענות באופן גלוי ובאופן אנונימי".

בנוסף, מיכל עוז, ממשרד החינוך מסרה: "אנחנו חווים עלייה מאוד גדולה באירועי אלימות, אובדנות וגזענות. משרד החינוך חי בתוך החברה הישראלית הרחבה וכל מקרה שקורה בחברה הישראלית – משפיע על הלך הרוח במערת החינוך. אנחנו נותנים את המענה הראוי לכל פנייה ולכל מקרה קצה שמתרחש במסגרת בתי הספר ברחבי הארץ".