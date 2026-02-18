בית המשפט המחוזי בירושלים נתן היום (רביעי) את הכרעת הדין בעניינו של פאדי שוויקי, והרשיע אותו במלוא העבירות שיוחסו לו, בהן: החזקת נשק ואביזר נשק, רכישת נשק וסחר בנשק. הרשעה זו סוגרת מעגל משפטי סביב כלי הנשק ששימש לאחד מפיגועי הירי הקשים שאירעו באזור ירושלים בשנים האחרונות.

על פי כתב האישום, שוויקי לא פעל לבדו. בשנת 2018, חבר שוויקי לנאדר אבו רג'ב, ויחד רכשו השניים אקדח מסוג FN ושתי מחסניות. הנשק הוחזק ברשותם במשך מספר שנים, עד שבתחילת שנת 2021 ביצעו השניים עסקה ומכרו את האקדח למחבל עודאי תמימי.

באוקטובר 2022, השתמש תמימי באותו אקדח בדיוק כדי לבצע את פיגוע הירי הרצחני במחסום שועפט. בפיגוע זה נרצחה לוחמת המעברים נועה לזר ז"ל, ונפצעו מאבטח וחיילים נוספים. ימים ספורים לאחר מכן, אותו נשק שימש את תמימי בניסיון פיגוע נוסף בכניסה למעלה אדומים, שם חוסל על ידי המאבטחים במקום.

לאורך כל המשפט, בחר שוויקי לכפור במיוחס לו בכתב האישום והכחיש את מעורבותו. מנגד, פרקליטות מחוז ירושלים, שיוצגה על ידי עו״ד אלונה דרורי אורעד, הציגה תשתית ראייתית מוצקה שהוכיחה את אשמתו.

הראיה המרכזית שהובילה בסופו של דבר להרשעה הייתה עדותו של שותפו לעסקה, נאדר אבו רג'ב, שהעיד על תהליך הרכישה והמכירה של האקדח. הפרקליטות הראתה כי עדות זו לא עמדה בחלל הריק, ונתמכה בשורת עדויות וראיות נוספות שחיזקו את גרסת התביעה.

בהכרעת הדין נקבע חד-משמעית כי שוויקי היה שותף פעיל לכל אורך הדרך - החל משלב המימון ורכישת האקדח, דרך החזקתו, ועד למכירתו למחבל. השופטים ציינו כי שוויקי פעל מתוך מטרה להפיק רווח כספי מהעסקה האסורה.