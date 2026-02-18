"משחקים בטלפון בשבת": משה מ"ווארט" בווידוי על המגזר החרדי

הוא הגיע ללב הפריים-טיים כדי למצוא אהבה, אבל כעת משה מנשה לא חושש לגעת בנקודות הכואבות ביותר בפודקאסט "סרוגים". מהפרידה שלא נתנה לו מנוח ועד למחיר הרוחני שמשלמים הרווקים הבוגרים בין ארבעה קירות: "כשאין מסגרת, השבת הופכת למכשול"

משה מנשה (35), עורך דין ומתנדב מד"א מבני ברק, הפך לאחד הפרצופים המוכרים בעונה השנייה של ריאליטי השידוכים החרדי "ווארט". בראיון חשוף הוא מדבר על הפער שבין הזוגיות הטלוויזיונית למציאות, על הבדידות במגזר ועל המאבק לניקוי שמו.

מנשה, שהגיע לתוכנית כגרוש ("פרק ב'"), שודך לאביגיל. למרות התאמה ראשונית מבטיחה, הקשר לא שרד. "לחיים עצמם זה לא היה נכון לנו", הוא מסביר. "ראיתי פערים שהלכו והדהדו. כשאדם חווה פרק ב', הוא מבין שמערכת זוגית לא תמיד נראית כמו בתיאוריות". לדבריו, סדר היום העמוס שלו – בין בתי משפט, אמבולנסים ויזמות – הרתיע את אביגיל, שחיפשה זוגיות שמרנית ונינוחה יותר.

אחת הנקודות המרתקות בראיון היא התייחסותו של מנשה לצפייה של המגזר החרדי בתוכנית. "חרדים אומרים בחוץ שהם לא רואים טלוויזיה, אבל פתאום כולם עוצרים אותי ברחוב ויודעים כל ניואנס", הוא מחייך. לדעתו, סוד הקסם טמון ב"ענקי הטוהר" של התוכנית – שמירה על צניעות ונגיעה, בניגוד לתוכניות ריאליטי חילוניות.

אך מעבר לאורות הזרקורים, מנשה נוגע ב"טאבו" של המגזר: הקושי של רווקים וגרושים מבוגרים. "הבדידות הזאת שוברת", הוא משתף בכאב. "אנשים נופלים בשמירת שבת כי הם נמצאים לבד בין ארבעה קירות במשך 25 שעות. כשמתחתנים, יש מסגרת טבעית וקל יותר לשמור".

אולפן סרוגים

מנשה לא מתחמק גם מהנושאים הפחות נעימים. בעקבות פרסומים על הליכים משפטיים נגדו, הוא מבהיר כי מדובר בטעות שמקורה בסכסוך סביב פרויקט בנייה. "שלושה שופטים כבר אמרו שההליך שגוי. אני בטוח שביום שאזוכה, הדברים ייצאו החוצה בקול מהדהד בדיוק כפי שפורסמו".

למרות הכל, הוא לא מתחרט על ההשתתפות: "הבאתי למסך צד חרדי אחר – עובד, ליברלי ולא שמרני מדי. אני מחפש את הבחורה שאיתה אחיה עד 120, ובטוח שהחשיפה רק פתחה לי אפיקים חדשים".