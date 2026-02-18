מחר (חמישי) ייעשה היסטוריה בצה"ל בכלל ובזרוע הים בפרט, כאשר ייערך טקס חילופי מפקדים ובו תיכנס רס"ן ר' לתפקיד מפקדת ספינת טילים (סטי"ל). בכך, תהפוך רס"ן ר' לאישה הראשונה אי פעם המכהנת בתפקיד מפתח מבצעי זה.



היא תקבל את הפיקוד על ספינה מדגם סער 4.5 מסוג נירית, שעליה משרתים עשרות לוחמים. תפקיד זה בשייטת 3 כולל אחריות מלאה על הספינה, על צוות הלוחמים ועל הובלת משימות מורכבות בלב הים, תוך הגנה על ביטחון המדינה, חופש השיט והפעלת יכולות תקיפה מתקדמות.



צילום: דובר צה"ל

הספינה שעליה תפקד רס"ן ר' מגיעה עם רקורד מבצעי עשיר ומשמעותי מהמלחמה הנוכחית. הספינה לקחה חלק במבצע "חץ הבשן" שבמסגרתו הותקף הצי הסורי, והשתתפה בפעילויות מורכבות שהובילו לחיסול ממלא מקומו של ראש ממשלת חמאס בעזה ואחראי תיק הכספים בארגון, וכן לחיסולו של בכיר ביחידה האווירית (127) של ארגון הטרור חיזבאללה.





רס״ן ר׳ צילום: צילום: דובר צה

רס"ן ר' מביאה עמה ניסיון פיקודי ומבצעי רב, שהחל עם גיוסה בשנת 2016 לקורס החובלים. היא שובצה במגמת נשק, האמונה על מערכות הלחימה של הספינה, ומאז סיום הקורס בשנת 2019 מילאה שורת תפקידים בהם סגנית קצין נשק, קצינת נשק וסגנית מפקד ספינה.





רס״ן ר׳ צילום: צילום: דובר צה

כדי להגיע למעמד היסטורי זה, עברה רס"ן ר' בחצי השנה האחרונה התמחות ייעודית ומאתגרת לפיקוד על סטי"ל. התהליך כלל אימונים מבצעיים, היכרות מעמיקה עם מערכות הספינה ותרגול תרחישים מורכבים. ההכשרה נחתמה בשני שלבים מרכזיים: מבחן חוף שכלל ועדת פיקוד ובחינה עיונית מקצועית מקיפה, ולאחריו מבחן ים בן מספר שעות בו פיקדה בפועל על הספינה מול תרחישים המדמים מציאות מבצעית מלאה, תחת עינם הבוחנת של מפקדי פלגות ומפקד שייטת 3.





רס״ן ר׳ צילום: צילום: דובר צה

האירוע מהווה אבן דרך משמעותית המבטאת את מחויבות חיל הים למצוינות ולשוויון הזדמנויות בפיקוד הקרבי. כיום, חיל הים פועל לשלב נשים בכל פלטפורמה שבה אופן השירות מאפשר זאת, החל מקורס החובלים היוקרתי, דרך יחידות כמו סנפיר, נחתות וילת"ם, ועד לפיקוד על כלי בט"ש וספינות טילים.



מפקד זרוע הים, אלוף דוד סער סלמה, בירך על המינוי ואמר: "הבחירה בך היא בחירה מקצועית שמבטאת מצוינות, מנהיגות, אחריות ואומץ לב אותם הוכחת פעם אחר פעם בים סוער. חיל הים, צה״ל ועם ישראל גאים בך".