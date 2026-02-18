מתכוננת לתקיפה: איראן בונה ביצורים חדשים סביב מתקני הגרעין

תצלומי לווין חדשים שנחשפו ביממה האחרונה, ונבחנו לעומק, חושפים כי בזמן המשא ומתן עם ארצות הברית, איראן פעלה במרץ לבצר את מתקני הגרעין הנותרים, וביצעה פעולות הנדסיות נרחבות לביצורם.

התיעודים שנחשפו לאחרונה, מציגים שני מסלולי פעולה שמבצע המשטר האיראני. ראשית, במתקנים שכבר הותקפו בעבר, כמו המתקן התת קרקעי בפורדו, שהותקף על ידי ארצות הברית בעזרת מפציצי B-2 ופצצות חודרות בונקרים עצומות מסוג GBU-57, או המתקן התת קרקעי בנתנז.

במתקנים אלה, שעל פי הערכות רבות ספגו נזקים משמעותיים בתקיפה, והגישה אליהם מוגבלת גם לאיראנים, ביצעו אנשי המשטר עבודות חיפור ואפר. דחפורים וכלים הנדסיים "קברו" את המתקנים בהררי אדמה, כולל הפירים שהותקפו בפעם הקודמת, בניסיון לטשטש את יעדי התקיפה ולשבש את התקיפה על ידי שכבה כבדה של אדמה.

במתקנים שעדיין פעילים, כמו מתקן ההעשרה בפארצ'ין, בוצעו עבודות הנדסיות נרחבות, כאשר מעל המתקן, שחפור אל צידו של הר אך רובו היה חשוף עד כה, נבנה "מחלף" שרוול של בטון פלדה ואדמה, מעל הכניסה הראשית למתקן.

על פי התיעודים, כלל המאמצים האלו החלו בשבועיים האחרונים, מאז תחילת המגעים עם טהראן, ובוצעו בלוח זמנים מואץ במיוחד. ייתכן כי מדובר באינדיקציה כי גם האיראנים מבינים שהמשא ומתן רק יעכב התקיפה, אך לא ימנע אותה בסופו של דבר.