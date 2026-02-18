דיווח: המרגל מהדרום חתם על הסכם טיעון

הושג הסדר טיעון ב פרשת הקצין המתחזה בפיקוד דרום , אסף שמואלביץ' ירצה את עונשו באשפוז ולא במאסר, כך על פי הדיווח הערב (ראשון) של אילה חסון בכאן 11.





נזכיר כי לפני כחודש, קצין מערך המודיעין של צה"ל במילואים, אסף שמואלביץ’, הגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה לקבוע כי הוא זכאי מהעבירות המיוחסות לו מחמת לקות נפשית. במסגרת ההליך המשפטי המתנהל בעניינו לאחר הסרת צו איסור הפרסום על שמו.



לפי הודעת משפחתו, מאז פרסום שמו והתקדמות ההליך מבקש שמואלביץ' להפסיק את המאבק המשפטי ולהתמקד בטיפול במצבו הנפשי. בני המשפחה מסרו כי הוא שוהה למעלה משנתיים בתנאי מעצר קשים תחת השגחת שירות בתי הסוהר, וכי במהלך התקופה היה חשוף לאיומים ולאלימות על רקע השמועות שנקשרו לפרשה. לדבריהם, "מאז הסרת צו איסור הפרסום על שמו של אסף וחלק מההליך המשפטי, ולאחר שהציבור הישראלי הבין שמדובר באירוע מצער, מבקש כעת אסף להתפנות מהמאבק המשפטי על מנת להקדיש עצמו לטיפול בבריאותו הנפשית".

כעת, על פי הדיווח, נראה כי הושג הסכם טיעון. חשוב לציין כי הוא טרם הושר בבית משפט.