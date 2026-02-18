ביתר עילית: בן 15 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה

נער כבן 15 פונה הערב (רביעי) במצב קשה לאחר שנפל מגובה בביתר עילית, הוא פונה לבית החולים שערי צדק.

מתנדבי 'צוות הצלה' רובי שיינברגר ושמחה פיין סיפרו: "כשהגענו למקום, הכווינו אותנו לתוך מוסד חינוכי, שם ראינו נער כבן 15, מחוסר הכרה עם חבלת ראש קשה לאחר שנפל מגובה כ-2 מטרים.

יחד עם חובשים ופארמדיקים נוספים של מד"א וצוות הצלה הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל סיוע נשימתי, קיבוע וחבישות והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים."

ממד"א נמסר:"בשעה 21:21 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על נער שנפל מגובה של כ-2 מטרים בביתר עילית. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק נער בן 15 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלת ראש".

חובשי מד"א אלי אייזנבך ודניאל רוטנברג, סיפרו: "הנער היה מחוסר הכרה וסבל מחבלה קשה בראשו, לאחר שנפל מגובה של כ-2 מטרים. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב."