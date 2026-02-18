יום מדמם בחברה הערבית: שני צעירים נרצחו בחיפה

אירוע רודף אירוע, שני נרצחים בשנות ה-20 לחייהם בשכונת חליסה בחיפה הערב (רביעי) לפני זמן קצר.

ממד"א נמסר: "בשעה 20:09 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על 2 גברים שנפצעו ברח' אל כניסה בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 2 צעירים כבני 20 עם פציעות חודרות".

"פרמדיק מד"א אחמד זיידאן, סיפר: "שני הפצועים שכבו על הרצפה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

מהמשטרה נמסר: "ראשוני- לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות אירוע ירי בעיר חיפה ובמקום ככל הנראה יש נפגעים שטרם ידוע מצבם. ניידות בדרכם למקום, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי".