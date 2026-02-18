כתב הארץ יצא נגד בנות השירות, סטרוק: "בקרבי זו לא השתלטות?"

הכתב יניב קובוביץ' מהארץ טען בראיון ל-99FM כי השירות הלאומי משמש כלי ל"השתלטות" הציונות הדתית על משרדי הממשלה; השרה אורית סטרוק בתגובה בלעדית לסרוגים השיבה כי מדובר בשירות מסור למדינה ולא בתופעה פסולה

כתב יניב קובוביץ' מעיתון "הארץ" התראיין הבוקר (רביעי) בתוכנית רדיו ב־99FM, והתייחס לנוכחות בנות השירות הלאומי במשרדי הממשלה. במהלך הראיון טען כי לדבריו מדובר בתופעה רחבה, ואמר: "מה שקורה זה שהציונות הדתית למעשה השתלטה באופן הזה על כל משרדי הממשלה".

עוד הוסיף קובוביץ': "תיכנסו היום למשרדי ממשלה, אתם תראו הרבה נשים דתיות. זה הקשקוש הזה שהם מבצעים תחת השם הנורא יפה הזה 'השירות הלאומי' ".

השרה הממונה על השירות הלאומי־אזרחי, אורית סטרוק, הגיבה לדברים ומסרה לסרוגים: "מעניין. אם ביחידות הקרביות יש הרבה חיילים דתיים, זה לא 'השתלטות'. אבל אם האחיות של החיילים האלה נותנות שירות מסור ונפלא למדינה גם במשרדי הממשלה, זו 'השתלטות'".