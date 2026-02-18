צחי ברוורמן מערער לעליון על הרחקתו מלשכת ראש הממשלה

פרקליטיו של ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, הגישו היום (רביעי) לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בעניינו, ובמסגרתה ביקשו לבטל את התנאים המגבילים שהוטלו עליו ואת איסור היציאה מהארץ.

הרקע לבקשה הוא צו ההרחקה שהוצא אמש, שלפיו נאסר על ברוורמן לשהות בלשכת ראש הממשלה ובמתחם הקריה עד ל-24 בפברואר 2026. בנוסף נקבעו נגדו איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, לרבות ראש הממשלה, איסור יציאה מהארץ והפקדת ערבות עצמית בסך 5,000 שקלים.

החלטת המחוזי התקבלה לאחר ביקורת שמתח השופט על החלטה קודמת של שופט השלום, שלדבריו חשפה פרטים מהתיק בניגוד לפרקטיקה המקובלת בשלב של חקירת משטרה מתנהלת. כעת מבקשים פרקליטיו של ברוורמן כי בית המשפט העליון יתערב בהחלטה ויבטל את המגבלות שהוטלו עליו.