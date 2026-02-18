כוננות שיא: בישראל נערכים לירי טילים מאיראן

ברקע הדיווחים על פיצוץ מתקרב במשא ומתן בין ארצות לאיראן, בישראל נערכים לירי טילים ארוכי טווח מאיראן

המתח בציר וושינגטון-ירושלים-טהרן מגיע לשיאו. לפי דיווח של לילך שובל ב"ישראל היום", בישראל מעריכים כי במידה והאמריקנים אכן יפתחו במתקפה נרחבת על אדמת איראן, קיים סיכוי "יותר מסביר" שהמשטר בטהרן יבחר להגיב בתקיפה ישירה נגד ישראל באמצעות טילים ארוכי-טווח.

החשש במערכת הביטחון הוא שאיראן תנסה לגבות מחיר מישראל על הפעילות האמריקנית, מתוך תפיסה שירושלים היא השותפה המרכזית למהלכים הצבאיים של ממשל טראמפ באזור.

הלקח ממבצע "עם כלביא"

הדיווח מדגיש שינוי משמעותי במדיניות הישראלית לעומת העבר הקרוב. ניתן להניח כי בניגוד לאמריקנים, שהיססו לפני שהצטרפו לתקיפות במהלך מבצע "עם כלביא" בקיץ האחרון, הפעם ישראל לא תנקוט בקו של המתנה.

גורמים ביטחוניים מעריכים כי במקרה של תקיפה אמריקנית באיראן, ישראל לא תהסס להצטרף למערכה באופן פעיל ולתקוף יעדים אסטרטגיים במקביל לכוחות האמריקניים. זאת, כדי לנצל את חלון ההזדמנויות המבצעי ולנטרל איומים עוד לפני שישוגרו לעבר שטח המדינה.

היערכות לשיגורים מאיראן

בצה"ל ובמערך ההגנה האווירית נמצאים ברמת כוננות גבוהה מאוד, תוך הבנה שהתגובה האיראנית עלולה לכלול מטחים נרחבים של טילים בליסטיים, כפי שראינו בשלבים שונים של העימות בשנה האחרונה. בישראל מבהירים כי כל תקיפה איראנית תיענה בתגובה עוצמתית שתכוון ישירות למוקדי השלטון והתשתיות של משמרות המהפכה.