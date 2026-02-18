שוב ירי כבד סמוך לקריית ארבע: צה"ל מכתר את הבתים

ירי החמולות הכבד סמוך לקריית ארבע וחברון ממשיך, ירי כבד התרחש היום לפני זמן קצר (רביעי) סמוך לשכונת גל בקריית ארבע, הצבא מכתר את הבתים מהם יצא הירי.

לאחר מכן המועצה הודיעה: "לפני כשעה וחצי, החל ירי חמולות בשכונת ג'אליס שליד שכונת גל. מרגע שמיעת הירי, קב"ט המועצה ששהה בקרבת מקום, הקפיץ את כלל הכוחות בתיאום מלא עם הצבא.

"מרגע התחלת האירוע, אנו נמצאים בקשר רציף עם גורמי הצבא והביטחון, ומלווים את הטיפול באירוע מקרוב בכלל ההיבטים. חשוב להדגיש, כי מדובר בפעם השנייה בתוך שבוע שבו מתרחש אירוע מסוג זה"

אלוף הפיקוד הודיע: "ביממה הקרובה יתבצע טיפול שורש"

"העברנו לגורמי הביטחון מסר ברור בדבר הצורך בטיפול יסודי ומעמיק לפני שיהיה מאוחר מיד. בשיחות שקיימנו עם הפיקוד הובטח לנו כי ביממה הקרובה יבוצע טיפול שורש".

"כרגע, האירוע עוד לא תם, כוחות צבא גדולים נכנסו לתוך שכונת ג'אליס ומבצעים מעצרים. ציר עיקול היין - חסום לתנועה, ועל תושבי שכונת גל יש להשאר בבתים עד לעדכון נוסף".

"המועצה ממשיכה לעקוב מקרוב, לדרוש ולוודא שהדברים מטופלים ברצינות הראויה".