דיווחים בלבנון: כוחות מיוחדים פשטו על רכבו של אחמד מ' בכפר אנסאר • על פי החשד, המרגל ביקר מספר פעמים בישראל, נפגש עם מפעיליו באירופה וסיפק מידע קריטי ששימש לתקיפות צה"ל

בזמן שהמתיחות הביטחונית בצפון בשיאה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים היום (ד') על הישג משמעותי לכוחות הביטחון המקומיים: מעצרו של "סוכן בכיר" שפעל בשירות המודיעין הישראלי.

על פי הדיווח באתר "לבנון דיבייט", החשוד נעצר במבצע מורכב בדרום המדינה לאחר מעקב ממושך.

המעצר: מבצע הוליוודי בתחנת דלק

החשוד, שזוהה כאחמד מ', תושב הכפר אנסאר שבדרום לבנון, היה נתון למעקב צמוד של מחלקת המידע בכוחות ביטחון הפנים הלבנוניים במשך למעלה מחודש.

המבצע הגיע לשיאו כאשר לוחמי "הכוח ההולם" (יחידת עילית לבנונית) הציבו מארב לחשוד בתחנת דלק מקומית. הלוחמים צרו על רכבו, חסמו את האזור ומנעו מעוברי אורח להתקרב עד להשלמת המעצר והעברתו לחקירה.

פגישות בישראל, בגרמניה ובאיטליה

מהדיווחים עולה כי לא מדובר ב"סוכן זוטר", אלא במי שהוגדר כנכס מודיעיני בדרג בכיר. בחקירתו הודה לכאורה החשוד כי

סיפק מידע איכותי: המידע שהעביר שימש ישירות להכוונת תקיפות של חיל האוויר נגד יעדים בלבנון.

הביקורים בישראל: החשוד הודה כי חצה את הגבול וביקר בישראל מספר פעמים לצורך פגישות עבודה עם מפעיליו.

ציר אירופי: מלבד הפגישות בארץ, נערכו מפגשים חשאיים נוספים בגרמניה ובאיטליה."איכות המידע והקשר הישיר עם המפעילים מעידים על כך שמדובר באחד הסוכנים המשמעותיים שנחשפו בתקופה האחרונה," ציינו גורמי ביטחון בלבנון.

הצעד הבא: בית דין צבאי

החשוד הועבר להמשך חקירה וצפוי לעמוד לדין בפני בית הדין הצבאי בלבנון, שם העונשים על "שיתוף פעולה עם האויב הציוני" עלולים להגיע עד כדי גזר דין מוות. בלבנון טוענים כי המעצר הוא חלק מגל סיכולים נרחב שמטרתו לקטוע את זרועות המודיעין הישראלי הפועלות בשטח המדינה, במיוחד על רקע המלחמה והתקיפות הממוקדות נגד בכירי חיזבאללה.