בזמן שניסו לחצות את הגבול לסוריה: שני מחבלי גא"פ חוסלו. צפו

צה"ל חיסל שלשום (ראשון) שני מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בסוריה, בזמן שניסו לחצות את הגבול מלבנון לסוריה באזור מג׳דל ענג׳ר. היום פורסם תיעוד החיסול.
המחבלים הותקפו באופן ממוקד בעת שניסו לחצות את הגבול מלבנון לעבר שטח סוריה, זאת לאחר שבתקופה האחרונה פעלו לקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל משטח לבנון.
מצה"ל נמסר: "פעולותיהם של המחבלים היוו איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב סוריה. צה"ל ימשיך לפעול במטרה לסכל ניסיונות מעבר של מחבלים ואמצעי לחימה בגבול לבנון-סוריה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב".
