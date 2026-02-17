זו האוכלוסיה שתעניק לבנט את ראשות הממשלה | גיא עזרא

בעוד מפלגות בשני הגושים תוקפות את נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר מצליח אט אט לגרור אליו את אחת האוכלוסיות הכי חשובות במדינת ישראל שעשויה להעניק לו את הנצחון על ראשות הממשלה

בפוליטיקה הישראלית, ארבע שנים הן נצח. עבור פוליטיקאים ותיקים, האירועים של 2021 – הקמת ממשלת בנט-לפיד – הם פצע פתוח או הישג היסטורי. אבל עבור עשרות אלפי צעירים וצעירות שישלשלו השנה את הפתק הראשון שלהם לקלפי, מדובר בהיסטוריה עתיקה. הם היו אז בני 13 או 14, עסוקים בטיקטוק ובשיעורי בית, והדרמות הפוליטיות של "גוש השינוי" חלפו להם מעל הראש.

נפתלי בנט, אסטרטג מיומן, מזהה את הפרצה הזו בדיוק. הוא לא מנסה לשכנע את אלו שחשים נבגדים מהסיבוב הקודם; הוא פשוט פונה למי שלא היה שם כדי להרגיש נבגד.

המילואימניק הלאומי

מאז השבעה באוקטובר, בנט בנה לעצמו דמות שחורגת מהפוליטיקאי המעונב. הוא מופיע בחוות, בגבולות, בלוויות של לוחמים, תמיד בבגדים כהים, תמיד משדר "שטח". עבור נער לפני גיוס או חיילת בגרעין תורני, בנט הוא לא האיש של "מכתב ה-60", הוא האיש של המילואים.

כשהוא מחזק את החיילות הדתיות ומדבר על חובת הגיוס והנשיאה בנטל, הוא נוגע בעצב החשוף ביותר של השכבה הזו. הם אלו שרואים את חבריהם נופלים, הם אלו שמתלבטים בין שירות משמעותי ללימוד תורה, והם מחפשים דמות שמדברת ב"צה"לית" שוטפת. בנט נותן להם לגיטימציה למורכבות הזו – הוא דתי, הוא לוחם, והוא לא מתנצל.

ניקוי הלוח הפוליטי

האסטרטגיה של בנט מבוססת על מיתוג מחדש דרך רגש ולא דרך אידיאולוגיה קשיחה. הצעירים של היום מחפשים "ביצועיזם" ותקווה. בעוד נתניהו נתפס אצלם כדמות של העבר ולפיד כדמות של המרכז התל-אביבי, בנט מתיישב על משבצת ה"דתי-לאומי-ליברלי" החדש.

הוא מבין שמי שלא זוכר את הבטחות הבחירות שלו מהסבב הקודם, לא יבוא אליו בטענות על חוסר עקביות. עבורם, הוא לוח חלק. כשהוא מדבר על אחדות, הם לא שומעים "הפרת הבטחות לימין", אלא שומעים קריאה לתיקון החברה הישראלית שסועה.

שאלת המבחן: זיכרון מול הבטחה

ההימור של בנט הוא גדול. הוא בונה על כך שהמרץ והרעננות של הצעירים יכסו על הצלקות של המבוגרים. הוא משקיע ברשתות החברתיות, מדבר על אתוס הגבורה ומחבק את המגזר הדתי-לאומי המתון, זה שמרגיש שהמפלגות הקיימות דחקו אותו לפינה.

אם בנט יצליח להפוך את ה"חלוציות" החדשה שלו למנדטים, זה יהיה בזכות אותה שכבת גיל שלא מסתכלת אחורה בזעם, אלא קדימה בחרדה. עבור הצעירים האלה, בנט הוא לא הפוליטיקאי של 2021, אלא המפקד שהם היו רוצים לראות בקבינט ב-2026. השאלה היא רק אם יום אחרי הבחירות, הם לא יגלו שהם פשוט קנו כרטיס לסרט שכבר הוקרן כאן פעם אחת.

=======

גיא עזרא הוא עורך משנה של אתר 'סרוגים'