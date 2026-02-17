אפל באזהרה חמורה למשתמשי אייפון: "תעשו את זה עכשיו"

חברת אפל פרשמה הודעת אזהרה דחופה למשתמשי אייפון. זה מה שיכול לקרות וכל מה שאתם צריכים לעשות

משתמשי האייפון בישראל ובעולם נקראים לבדוק בדחיפות את הגדרות המכשיר שלהם: חברת אפל פרסמה היום (ג') עדכון אבטחה קריטי למערכת ההפעלה, תחת הגרסה iOS 26.3, במטרה לבלום מתקפות ריגול מתוחכמות.

החברה הוציאה אזהרה חריגה למשתמשים, לפיה התגלתה פגיעוּת קריטית המאפשרת להאקרים ולגורמים עוינים להשיג גישה לנתונים אישיים רגישים, ובמקרים מסוימים אף להשתלט באופן מלא על המכשיר מרחוק.

39 פרצות אבטחה נחשפו

לפי הדיווח של אפל, הגרסה החדשה כוללת תיקונים ל-39 פרצות אבטחה שונות שהתגלו במערכת. חלק מהפרצות הללו הוגדרו כ"אפס ימים" (Zero-day), מה שאומר שהן נוצלו בפועל על ידי תוקפים לפני שהחברה הספיקה לפתח להן פתרון.

העדכון הנוכחי נועד להגן על המשתמשים מפני תוכנות ריגול שעלולות לדלות הודעות, תמונות, נתוני מיקום ואפילו להפעיל את המיקרופון והמצלמה ללא ידיעת בעלי המכשיר.

"להתקין בהקדם האפשרי"

בשל רמת הסיכון הגבוהה, אפל חרגה ממנהגה והמליצה בתוקף לכל בעלי המכשירים התומכים – ובמיוחד לאלו המחזיקים במידע רגיש – לא להמתין לעדכון האוטומטי ולהתקין את הגרסה החדשה באופן ידני דרך תפריט ההגדרות.

איך מעדכנים? יש להיכנס להגדרות (Settings) > כללי (General) > עדכוני תוכנה (Software Update), ולהוריד את גרסה iOS 26.3.