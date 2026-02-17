הרפובליקנים במסר לחמינאי: "לאיים על טראמפ - לא החלטה חכמה"

אחרי סדרת האיומים של המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, נגד ארה"ב, חברה הסנאט הרפובליקנים הגיבו במסר לאייתוללה: "לאיים על הנשיא טראמפ ועל ארה״ב זו לא החלטה חכמה"

חברי הסנאט של המפלגה הרפובליקנית פנו הערב (שלישי) במסר מאיים למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי - זאת בעקבות האיומים החריפים שלו נגד ארה"ב והנשיא דונלד טראמפ.

בפוסט שפורסם בעמודי הסיעה הרפובליקנית ברשתות החברתיות, חברי הקונגרס הזהירו כי "לאיים על הנשיא טראמפ ועל ארה״ב זו לא החלטה חכמה".

כזכור, לאורך היום חמינאי התבטא בחריפות פעמים רבות נגד ארה"ב וטראמפ, כששלח מסרים מאיימים בזמן שסבב השיחות השלישי בין נציגי וושינגטון ואיראן נערך בשוויץ. בין היתר חמינאי טען בהצהרה לטלוויזיה המקומית באיראן כי "האמריקאים ממשיכים לאיים שהם שולחים ספינות מלחמה לאזור, ספינות מלחמה הן דבר מסוכן, אך מסוכן הרבה יותר הוא הנשק שישלח אותן אל המצולות".

חמינאי המשיך ושיגר עקיצה ישירה אל הצבא האמריקאי: "גם הצבא החזק ביותר בעולם יכול לפעמים לספוג חבטה כל כך הרסנית, שאפילו הוא לא יוכל להתאושש ממנה".



בהמשך היום חמינאי פרסם סדרת ציוצים שבהם התנער מכל מגבלה על תוכנית הטילים האיראנית או "זכותה" של איראן להעשרת אורניום. "סימני ההתפרקות של המשטר האמריקאי הצבוע הם דרישותיהם הבלתי מתקבלות על הדעת להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה ריבונית" כתב. "הם אומרים 'הגבילו את טווח הטילים שלכם', אבל איך זה עניינם בכלל?".

"גרעין לצורכי שלום הוא זכותה של כל מדינה, אלה חומרים שנדרשים לחקלאות, רפואה ועוד, הכל סובב סביב אנרגיה, איך זה עניינה של אמריקה?" הוסיף ושאל. "אנרגיה גרעינית היא זכותה של כל מדינה ריבונית, לכל מדינה יש זכות למתקני העשרה בשטחה, איראן לעולם לא תוותר על כך"