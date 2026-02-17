חמינאי לא עוצר: "טווח הטילים והגרעין שלנו לא עניינכם"

המנהיג העליון של איראן ממשיך לשגר עקיצות מחודדות כלפי ארצות הברית והנשיא טראמפ, והודיע כי לא יקבל מגבלות מארצות הברית.

למרות סבב השיחות מאחורי הקלעים בחדרים הסגורים, נראה שהמנהיג העליון של איראן, יודע משהו שאנחנו לא. האייתולה עלי חמינאי לא עוצר לרגע, ומשגר בשעות האחרונות מטר של בוז כלפי ארצות הברית והנשיא טראמפ.

אחרי שמוקדם יותר שיגר איומים חריפים כנגד ארצות הברית ואף איים להטביע את נושאות המטוסים של הצי האמריקני, חמינאי ממשיך במתקפה חזיתית. באמירות שפרסם ברשתות החברתיות התנער מכל מגבלה על תוכנית הטילים האיראנית או "זכותה" של איראן להעשרת אורניום.

"סימני ההתפרקות של המשטר האמריקאי הצבוע הם דרישותיהם הבלתי מתקבלות על הדעת להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה ריבונית, הם אומרים 'הגבילו את טווח הטילים שלכם' אבל איך זה עניינם בכלל?" כתב חמינאי ברשתות.

האייתולה המשיך והצהיר "גרעין לצורכי שלום הוא זכותה של כל מדינה, אלה חומרים שנדרשים לחקלאות, רפואה ועוד, הכל סובב סביב אנרגיה, איך זה עניינה של אמריקה?"

בנוסף הזהיר חמינאי "אנרגיה גרעינית היא זכותה של כל מדינה ריבונית, לכל מדינה יש זכות למתקני העשרה בשטחה, איראן לעולם לא תוותר על כך".