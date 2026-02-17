התפקיד החדש של איריס חיים: "גאווה גדולה"

איריס חיים, אמו של החטוף יותם חיים ז"ל, שברח משוביו ונורה בשגגה בידי כוחות צה"ל, בירכה על המינוי: "חשתי גאווה גדולה"

האקדמית חמדת, מכללה דתית לחינוך הפועלת במועצה האזורית שדות נגב, הודיעה היום (ג') על הצטרפותה של איריס חיים לצוות 'המכון לפדגוגיה של חוסן' הפועל במכללה. חיים, אמו של החטוף יותם חיים ז"ל, שברח משוביו ונורה בשגגה בידי כוחות צה"ל, כבר קיבלה בעבר מהמכללה תואר לשם כבוד, וכעת היא עולה מדרגה ותשתלב באופן קבוע בצוות המרצים המוביל את פעילות המכון.

איריס חיים, תושבת הנגב המערבי, אחות ומטפלת מוסמכת, הפכה לדמות משפיעה ומוכרת בשיח הציבורי הישראלי מאז האסון שפקד את משפחתה. המסרים שהשמיעה – העוסקים בחוסן אישי, באחריות חברתית ובצורך בשיח מאחד גם מול טרגדיות קשות – הפכו לאבן שואבת עבור קהלים מגוונים בארץ ובעולם.

"גאווה גדולה להשפיע כתושבת העוטף"

חיים בירכה על המינוי החדש ואמרה: "כשהציעו לי להיות שותפה בצוות המרצים המוביל את המכון באקדמית חמדת, שחרט על דגלו קידום נושא החוסן במדינת ישראל, חשתי גאווה גדולה".

היא הוסיפה כי כתושבת האזור, החיבור למכללה הוא טבעי עבורה: "מתוך היכרות עם פועלו של המכון, כמי שקיבלה תואר ד"ר לשם כבוד וכתושבת העוטף - אני מאמינה שכשותפה לדרך אוכל להמשיך ולהשפיע על האוכלוסייה בארץ, ללמד את נושא החוסן ואת הכלים הדרושים לפיתוח המרכיב הזה שאנו כל כך זקוקים לו".