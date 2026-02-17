הפרקליטות נגד בן גביר: הקצינה תמונה בהקדם

הפרקליטות הודיעה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כי היא מתנגדת לבקשתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לעכב את ביצוע פסק הדין שקובע כי יש למנות את רינת סבן, הקצינה שהייתה מעורבת בתיקי נתניהו והעידה במשפט נגדו, לדרגת סגן ניצב.

בפרקליטות טוענים כי בית המשפט קבע כי עיכוב נוסף במינוי יפגע בעצמאות המשטרה וגורמי החקירה.



כמו כן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מסרה: "דין הבקשה דחייה שכן הבקשה אינה מלמדת, ולו בקירוב, על התקיימות התנאים המשפטיים לעיכוב ביצוע פסק הדין".

עוד נמסר כי אפילו לפי מסקנת בית המשפט, האינטרס הציבורי הוא למנוע כל עיכוב נוסף בהענקת הדרגה לסבן, שכן כל "שיהוי נוסף עלול להעצים את החשש לפגיעה בעצמאות המשטרה ובגורמים האמונים על החקירות".