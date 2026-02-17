דרמה באופוזיציה: "זו התאבדות פוליטית"

באופוזיציה מבינים את גודל הטעות ומנסים למזער נזקים אחרי הסערה שהתעוררה אתמול: "גוף שתוקף את עצמו"

דרמה בשורות גוש השינוי: יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד התייצב אתמול (ב') בישיבת הסיעה וסיפק הצהרה שהשאירה את חבריו למחנה בהלם מוחלט. לפיד, שקרא דברים מוכנים מראש מהפרומפטר, אמר במפורש: "אני כבר לא יכול לומר שאנחנו ננצח".

התגובות בקרב מפלגות הגוש לא איחרו לבוא. בשיחות סגורות, כפי שדווח באתר 'וואלה', נשמעו ביטויים חריפים במיוחד כלפי לפיד. "הוא משדר פאניקה", אמר אחד מחברי הגוש. "זו התאבדות פוליטית. אין תקדים למתמודד שמתעסק בתכנון ההפסד שלו עוד לפני שבכלל נקבע תאריך לבחירות".

"הציבור צריך להתעשת? לפיד צריך להתעשת"

חברי כנסת באופוזיציה תוהים מה עמד מאחורי הצעד של לפיד, דווקא בשבוע שבו הסקרים הראו התחזקות של הגוש. "לפיד קרא לציבור להתעשת", אמר חבר גוש השינוי ל'וואלה'. "הציבור צריך להתעשת?! אתה יו"ר האופוזיציה, יש לך 24 מנדטים ולא הצלחת להפיל ממשלה או להיכנס אליה ברגעים הקשים כדי להפיל אותה מבפנים. ירדת למספר מנדטים בודד והציבור הוא זה שלא בסדר?".

בגוש טוענים כי לפיד פתח בקמפיין "געוואלד" מוקדם מדי, בניסיון לעצור את הדימום של 'יש עתיד' לטובת מפלגות אחרות במחנה, כמו מפלגתו של נפתלי בנט או 'הדמוקרטים'. "זה כמו מחלה אוטואימונית, גוף שתוקף את עצמו", אמרו בכירים בגוש.

יש עתיד: "לא געוואלד, אלא מתכון לניצחון"

בסביבתו של לפיד דוחים את הביקורת על הסף ומבהירים כי מדובר באסטרטגיה של הצפת המציאות. "לא עשינו מעולם קמפיין געוואלד ולא נעשה", מסרו. "לפיד לא מדבר על הפסד, הוא שם מתכון לניצחון בטוח: לחזק את המפלגה היחידה שאפשר לסמוך עליה שלא תלך עם ביבי ולא תיכנע לחרדים. אם רוצים לנצח – צריך ללכת על בטוח".

לפיד עצמו הגיב לסערה בחשבון ה-X שלו וכתב: "אתם רוצים לרמות את עצמכם או לנצח? הזהרתי את המחנה: 'אם לא תתעשתו - לא ננצח'. רוצים לנצח? צריך להפסיק לריב ולתדרך אחד נגד השני. הצד השני חסר מעצורים ואנחנו צריכים להפעיל את כל הכוחות".

לדבריו, המפתח הוא 'יש עתיד' גדולה: "זה לא נגדכם, זו אמת שכולנו מכירים. בלי ציר מרכזי חזק לא יהיה ניצחון. עכשיו בואו נלך לעבוד ביחד".