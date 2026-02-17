כלת פרס ישראל לחקר ההיסטוריה: פרופ' בילי מלמן

פרופסור בילי מלמן נבחרה ככלת פרס ישראל בתחום חקר ההיסטוריה הכללית לשנת תשפ"ו. ועדת הפרס קבעה כי "מחקריה משקפים התבוננות היסטורית רב-ממדית על החוויה האנושית"

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (שלישי) כי פרופ' בילי מלמן נבחרה ככלת פרס ישראל בתחום חקר ההיסטוריה הכללית לשנת תשפ"ו. הפרס יוענק בטקס שיתקיים במוצאי יום העצמאות ה־78 למדינת ישראל.

​ההחלטה התקבלה בתום כינוס של ועדת הפרס, בראשותה של פרופ' דניאלה דוויק ובהשתתפות החברים פרופ' דן אורבך ופרופ' איריס שגריר.

​ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי "הפרס מוענק לפרופ' בילי מלמן על תרומתה פורצת הדרך לחקר ההיסטוריה החברתית, התרבותית והאינטלקטואלית בתקופה המודרנית". הוועדה גם הדגישה כי "פרופ' מלמן סללה דרכים למחקר המשחזר קולות של נשים ושל מעמדות שהודחקו והודרו מההיסטוריוגרפיה, והיא מחלוצות ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה של המגדר בישראל".

​עוד ציינה הוועדה כי "מחקריה משקפים התבוננות היסטורית רב-ממדית על החוויה האנושית, ותורמים תרומה יוצאת דופן להגדרת המודרניות בהקשרים של עיצוב זהות לאומית והיחס למזרח. במהלך קריירה ארוכה של מצוינות הכשירה דורות של היסטוריוניות והיסטוריונים וזכתה למוניטין ולהשפעה מובילה בארץ ובעולם".

