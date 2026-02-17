פעיל הר הבית נעצר בגלל הודעה בווטסאפ, ביהמ"ש קבע לשחררו

פעיל הר הבית בן 21, מצא את עצמו במעצר לאחר שמשטרת ישראל פשטה על ביתו בחשד ל"קשירת קשר לביצוע פשע", בגלל הודעה בווטסאפ, בית המשפט הורה לשחררו: "לא ברור מה הפשע"

פעיל הר הבית בן 21, מצא את עצמו הלילה (בין שני לשלישי) במעצר לאחר שמשטרת ישראל פשטה על ביתו בחשד ל"קשירת קשר לביצוע פשע", בית המשפט הורה לשחררו: "לא ברור מה הפשע"

בדיון שנערך בבית משפט השלום בירושלים, המשטרה טענה כי החשד התבסס על הודעות בווטסאפ בה כתב כתב בקבוצה ווטאספ של הפעילים כי כי יהודים יכולים לנסות להיכנס לשטח ההר לא רק דרך השער "שלהם" שרוב הזמן סגור, אלא גם דרך תשעת השערים המיועדים למוסלמים.

נתי רום סנגורו של הפעיל תקף בחריפות את המשטרה במהלך הדיון. "מדובר בבקשה שערורייתית ולא חוקית", טען עורך הדין. לדבריו, המשטרה מנסה לבצע "מעצר מניעתי" על מעשים שלא קרו, וזאת למרות שכנגדו כבר יש צו הרחקה מנהלי החתום על ידי אלוף הפיקוד, המרחיק אותו מהר הבית עד לחודש יוני 2026. "אם הוא כבר מורחק, מה הטעם במעצר?" תהה רום.

השופט הורה לשחרר אותו, מכיוון שלא ברור מה הפשע בו הוא חשוד, וכי הוא כבר מורחק בצו מנהלי משטח הר הבית, ואין הוכחה שהפר את הצו הזה בעבר, לכן אין הצדקה להחזיקו במעצר. הוא הורה לשחרר אותו עם הרחקה מכל שטח העיר העתיקה ל-24 שעות בלבד, וזאת כדי לאפשר למשטרה שהות לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי אם תרצה