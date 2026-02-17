נתניהו מגיב לבנט: "זו הממשלה היחידה שאתה תקים"

אחרי שנפתלי בנט אמר כי "לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך", ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לבנט כשאמר כי "הממשלה היחידה שאתה תקים, אם תוכל, תהיה בשותפות עם תומכי הטרור והאחים המוסלמים"

העימות נמשך: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (שלישי) לדבריו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בכנס הנשיאים, בהם אמר כי "לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך" ורמז כי לא ישב בממשלה עם נתניהו.

בפוסט שפרסם ברשת האינסטגרם נתניהו הציג את הכותרת "בנט: לא אשב בממשלת נתניהו", ואמר כי "טוב שאתה מבין שמי שירכיב גם את הממשלה הבאה הוא ראש הממשלה נתניהו".

עוד טען כי "הממשלה היחידה שאתה תקים, אם תוכל, תהיה בשותפות עם תומכי הטרור והאחים המוסלמים - בדיוק כפי שעשית בעבר".

כאמור, בנט התבטא היום בכנס הנשיאים בנוגע למערכת הבחירות הבאה ואמר: "לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך. בכוונתי להוביל את ישראל אל הפרק הבא שלה - חזק יותר".

