הנציג החרדי נוטש את הציונות הדתית: "לא קשובה"

יעקב מיוחס, חבר מרכז במפלגת הציונות הדתית ונציג חב"ד במפלגה, הודיע היום (שלישי) על עזיבתו אחרי עשור: "המפלגה - כמוסד ולא כציבור החברים בה, לא מכירה בערך של חיבור בין הציבור החרדי לבין המפלגה או לציבור הציוני דתי"

הדברים המלאים: "הודעה אחרונה ממני בקבוצה הזו ואשמח אם כולכם תקראו אותה. חברים יקרים, אחרי כעשור של פעילות במפלגה, אני מסיים את הדרך המשותפת שלנו יחד".

"אני אשמח לשוחח עם כל אחד ואחד מכם (אלו שעוד ירצו בקשר איתי כמובן) לגבי המניעים שלי, אבל אני חייב לומר שברגש של אכזבה גדולה אני לא מוצא את המקום שלי עוד בין שורות המפלגה"

"אני מודה שלאחר שנים רבות של פעילות וניסיונות רבים לקדם את החיבור בין המפלגה לבין הציבור החרדי, ולאחר תקופה ארוכה של עריכת חשבונו של עולם - חשבון שמסקנותיו הלכו והקצינו בעקבות מאבק של המפלגה לגיוס חרדים מבלי שהיא מתייחסת לטענות וביקורות שעלו מהשטח, לא נותר טעם להמשיך ולעשות שקר בנפשי".

המפלגה לא רואה ערך בחיבור עם הציבור החרדי

"המפלגה - כמוסד ולא כציבור החברים בה, לא מכירה בערך של חיבור בין הציבור החרדי לבין המפלגה או לציבור הציוני דתי. מאחר שבמשימה הזו אני לא רואה אפשרות לשינוי באופן כואב אני מניח את עשור של הפעילות מאחור ואני מבטל את החברות במפלגה". כתב מיוחס.

במכתב שצירף כתב בין היתר: "משבר חוק הגיוס היה הקש ששבר את גב הגמל. כידוע, בימים אלו עוברת מדינת ישראל סערה ציבורית הנוגעת לגיוס חרדים. על אף הפצרות רבות חוזרות ונשנות מצידי לקיים דיון מהותי ואמיתי שיבין את המורכבות הרבה בגיוס חרדים לצה"ל, ולמרות שכל נציגי המפלגה מודעים לצורך בקיום שיח שכזה, כל הפניות נדחו על הסף ולא התקיים ולו מפגש אחד אמיתי שבו יוכלו נציגי המפלגה להבין את הצרכים ואת הפתרונות האפשריים המוצעים על ידי מי שמכיר היטב את המורכבות של גיוס המגזר החרדי לצה"ל"

"התעלמות שכזו מצד גורמים בכירים בהנהגת המפלגה אינה מובנת בשום דרך. אין אפשרות לקבל את העובדה שלא מתקיים שיח בנושא קריטי ומשמעותי, והתעלמות מהנושא הזה אין לפרש אלא כזלזול וחוסר רצון להתייחס לבקשות לגיטימיות של חברי מרכז".

שינו את מנגנוני המפלגה באופן שרירותי

בנוסף, מיוחס התייחס גם לשינוי במנגנונים הדמוקרטיים של המפלגה: "במהלך הכנס הועלתה הצעה לבטל את בחירת המועמדים לכנסת ה-26 על ידי המתפקדים (כפי שהוחלט לקראת הבחירות לכנסת ה-25 כאמור) וחלף זאת לבחור את המועמדים על ידי בחירה שתיעשה על ידי חברי מרכז המפלגה בלבד. ברי כי החלטה שכזו פוגעת באופן ישיר במנגנון הדמוקרטי של המפלגה שהוקם זמן קצר לפני כן. שינוי זה שם את השינויים הקודמים ללעג ולקלס וזאת למרות שמדובר בשינוי שמטרתו פתיחת שורות המפלגה לגיוון הציבור ולתת לכל אזרח המאמין בערכי המפלגה ליטול חלק בפעילות המפלגה".

כמו כן, ביקר את בחירתו של סמוטריץ' להיות יו"ר המפלגה גם לקראת הבחירות לכנסת ה-26: "במהלך הכינוס הוצגה לפתע במחטף העמדת יו"ר המפלגה הנוכחי, ח"כ בצלאל סמוטריץ', לעמוד בראשות המפלגה גם בבחירות הקרובות לכנסת. מיד לאחר הצגת המועמדות נערכה הצבעה גלויה, ובסיומה התקבלה מועמדותו של ח"כ סמוטריץ'. כאן המקום לציין כי באותה הצבעה התנגדתי לשריון מועמדות של ח"כ סמוטריץ' כיו"ר המפלגה לבחירות לכנסת ה-26 כשברור כי התנגדותי אינה כלפי האדם עצמו אלא התנגדות מחאה לגבי אופן ההצבעה שהתקיימה ללא דיון תקין ובניגוד מוחלט לאמור בתקנון ובאופן שפוגע בתחושות צדק והוגנות בסיסיים ובפרט בסיטואציה של הצבעה גלויה והאדם שלגביו מצביעים ומאשרים את מועמדותו הוא יו"ר המפלגה הנוכחי".

מיוחס סיכם: "די בכך כדי להוות קש ששבר את גב הגמל, ומדובר לטעמי בביזוי ההליך הדמוקרטי אליו פנתה המפלגה בפתיחת השורות".