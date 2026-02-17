ואנס: האיראנים לא מוכנים לקבל חלק מהקווים האדומים של טראמפ

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס למו"מ מול טהרן וטען כי "האיראנים עדיין לא מוכנים לקבל חלק מהקווים האדומים שנקבעו על ידי טראמפ. הוא רוצה למצוא פתרון - בין אם דיפלומטי, ובין אם בדרכים אחרות"

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התייחס הערב (שלישי) למגעים בין וושינגטון וטהרן וטען כי "האיראנים עדיין לא מוכנים לקבל חלק מהקווים האדומים שנקבעו על ידי הנשיא טראמפ".

עם זאת, ואנס אמר כי "במובן מסויים, השיחות עם איראן היום היו טובות והתנהלו בהצלחה. הנשיא רוצה למצוא פתרון - בין אם הוא יהיה דיפלומטי, ובין אם הוא יהיה בדרכים אחרות". סגן הנשיא הוסיף והתחייב כי "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני - וזה תמיד היה הפוקוס המרכזי".

כאמור, דבריו של ואנס מגיעים אחרי סבב השיחות השלישי של נציגי ארה"ב ואיראן, שנפגשו בז'נבה מוקדם יותר היום. גורם בכיר בבית הלבן אמר בתום הפגישה כי הושגה התקדמות במגעים. - אך הבהיר כי "עדיין יש הרבה פרטים שצריכים לדון בהם". לטענת האמריקנים, טהרן אמרו כי הם "יחזרו במהלך השבועיים הקרובים עם תשובות מפורטות בנוגע לטיפול בחלק מהפערים שנותרו פתוחים בין הצדדים".