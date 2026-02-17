ואנס: האיראנים לא מוכנים לקבל חלק מהקווים האדומים של טראמפ

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התייחס הערב (שלישי) למגעים בין וושינגטון וטהרן וטען כי "האיראנים עדיין לא מוכנים לקבל חלק מהקווים האדומים שנקבעו על ידי הנשיא טראמפ".
עם זאת, ואנס אמר כי "במובן מסויים, השיחות עם איראן היום היו טובות והתנהלו בהצלחה. הנשיא רוצה למצוא פתרון - בין אם הוא יהיה דיפלומטי, ובין אם הוא יהיה בדרכים אחרות". סגן הנשיא הוסיף והתחייב כי "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני - וזה תמיד היה הפוקוס המרכזי".
כאמור, דבריו של ואנס מגיעים אחרי סבב השיחות השלישי של נציגי ארה"ב ואיראן, שנפגשו בז'נבה מוקדם יותר היום. גורם בכיר בבית הלבן אמר בתום הפגישה כי הושגה התקדמות במגעים. - אך הבהיר כי "עדיין יש הרבה פרטים שצריכים לדון בהם". לטענת האמריקנים, טהרן אמרו כי הם "יחזרו במהלך השבועיים הקרובים עם תשובות מפורטות בנוגע לטיפול בחלק מהפערים שנותרו פתוחים בין הצדדים".
במקביל, סוכנות הידיעות הממלכתית של המשטר האיראני דיווחה כי צוותי המשא ומתן עזבו את מיקום השיחות בג'נבה ברוח טובה. לפי הדיווח בסוכנות "IRNA", גורמי משטר בכירים אמרו כי "הושגו הסמכות מסגרת כלליות, וסוכם כי שתי המשלחות יחזרו להתייעצויות בכירות". גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הביע סיפוק מתוצאות המשא ומתן, כשאמר כי "הושגו הבנות טובות על סוגיות מרכזיות, היו התפתחויות טובות מהסבב הקודם, כעת נפנה להתייעצויות ובניית ניסוח אפשרי להסכם מסגרת".
