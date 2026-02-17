עופר וינטר: לא אצטרף אליו, אני והוא זה כמו שמן ומים

במהלך כנס תומכים שנערך בבאר שבע, התייחס תא"ל במיל' עופר וינטר לסוגיות פוליטיות וערכיות, כשבמרכזן הקשר שלו עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. וינטר, שעבד תחת בנט בעבר, הביע ביקורת חריפה על המהלכים שהובילו להקמת הממשלה הקודמת.

"פעל בניגוד לערכים שלי"

בתגובה לשאלות שנשלו מהקהל בנוגע ליחסיו עם בנט, אמר וינטר: "אני מכיר את בנט, עבדתי גם איתו וגם עם ראש הממשלה (נתניהו). בנט עשה משהו שהוא מנוגד לערכים שאני חי לפיהם".

וינטר הוסיף ותקף את השינוי האידיאולוגי שביצע לטענתו בנט: "הוא עשה 180 מעלות במה שהתחייב אליו. הדבר השני הוא שהוא הוביל ממשלה שנשענה על האחים המוסלמים ועל תומכי טרור במקום על רוב יהודי. אני לא חי עם זה בשלום, זה שמן ומים".

"תשאלו את הלוחמים שלי"

וינטר ביקש להדגיש את עמידתו על עקרונותיו וקרא למי שמטיל ספק ביושרתו המקצועית והערכית לפנות לפקודיו מהעבר: "שמעתם מי אני, ומי שעוד רוצה לשאול על האמינות של מילה שלי – שישאל את הלוחמים שלי".