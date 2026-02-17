סערה בעקבות דבריו של עיתונאי כאן חדשות

סערה בעקבות דברים שאמר בשידור עיתונאי כאן חדשות סולימאן מסוודה. ואיך הוא הסביר את הדברים לאחר מכן?

סערה ברשתות החברתיות בעקבות דברים שאמר עיתונאי 'כאן חדשות', סולימאן מסוודה, במהלך שידור שעסק בפשיעה הגואה בחברה הערבית. בתיעוד שהופץ ברשת, נשמע מסוודה אומר לכאורה כי רק "רצח המוני בעיר עם רוב יהודי" הוא זה שיוביל לשינוי המדיניות של המשטרה נגד משפחות הפשע.

הדברים עוררו תגובות זועמות מצד פעילי ימין וגולשים רבים, שהאשימו את העיתונאי בהסתה או בתמיכה לכאורה בפגיעה ביהודים. בין המבקרים היו הראפר יואב אליאסי ("הצל") וחשבונות טלגרם פופולריים.

אני מבין שהספורט הלאומי זה לקחת קטעים של עיתונאים ערבים מהטלוויזיה, להוציא אותם מהקשר, ולהציג אותם כתומכי טרור.

אז הנה העובדות: אכן אמרתי דברים קשים. משפחות הפשע הרצחניות מתנהלות ביד חופשית כי המדינה מאפשרת להן.

אמרתי בשידור בסך הכל עובדה ברורה: מדינת ישראל ומערכת הביטחון טיפלו… pic.twitter.com/EvjiJAoFlz — Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) February 17, 2026

"עובדה ברורה על הפיגוע הפלילי"

בעקבות המהומה, פרסם מסוודה תגובה חריפה ומפורטת בה הוא דוחה את ההאשמות וטוען כי דבריו נחתכו באופן מגמתי. "אני מבין שהספורט הלאומי זה לקחת קטעים של עיתונאים ערבים, להוציא מהקשר ולהציג אותם כתומכי טרור", כתב מסוודה.

לדבריו, הוא בסך הכל ציין עובדה היסטורית: "מדינת ישראל ומערכת הביטחון טיפלו במשפחות הפשע היהודיות לפני עשרים שנה, רק אחרי הפיגוע המפורסם ברחוב יהודה הלוי בתל אביב. אחרי האירוע המזעזע הזה, המדינה החליטה לחסל את ארגוני הפשע – והצליחה".

מסוודה הסביר כי כוונתו הייתה שארגוני הפשע הערביים, אותם השווה לחמאס, יזכו לטיפול שורש של המדינה רק אם יפגעו "חלילה" באזרחים יהודים. "זה לא פשוט, אבל זאת המציאות", הוסיף.

"אמשיך להיות קוץ בגרון"

במסגרת תגובתו, תקף מסוודה את מבקריו וטען כי המניע למתקפה נגדו הוא גזעני: "מה שמפריע לאנשים האלה זה שערבי ממזרח ירושלים נמצא היום בעמדה בכירה בתקשורת. זה קוץ בגרון שלהם. אמשיך להיות קוץ בגרון".

הוא הוסיף כי הוא מייחל לכך שמדינת ישראל תחיה בביטחון ובשלום, ללא קשר לזהות תושביה, ושלח מסר מאיים לאלו שלדבריו הסיתו נגדו: "אני בונה על הכסף מהתביעות שאגיש נגדכם לטיול בדרום אמריקה. תשלחו לי המלצות לברזיל".