יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מייקל ג'ורדן

מהילדות בצפון קרוליינה ועד שש אליפויות עם שיקגו: עשר עובדות מפתיעות על מייקל ג’ורדן - הכדורסלן שהפך לאגדה ושינה את ה-NBA לעד

מהילדות בווילמינגטון ועד הטבעת האחרונה בשיקגו, מהפרישה לבייסבול ועד הקאמבק במדי הוויזארדס - הכדורסלן מייקל ג'ורדן הוא הרבה מעבר ל"23". לרגל יום הולדתו, עשר עובדות על האיש שהפך את ה-NBA לתופעה עולמית.

1. נולד בניו יורק, גדל בצפון קרוליינה

ג'ורדן נולד בברוקלין, אך בילדותו עברה משפחתו לווילמינגטון שבקרוליינה הצפונית. שם החל לפתח את האהבה לספורט - כדורסל, בייסבול ופוטבול, ושם גם נבנתה התחרותיות שהפכה לסימן ההיכר שלו.

2. לא התקבל לקבוצת התיכון

בגיל 16 לא נכנס לנבחרת הכדורסל הבכירה של בית הספר. במקום להישבר, הוא התאמן קשה יותר, חזר חזק יותר - והפך לכוכב הקבוצה שנה לאחר מכן. הסיפור הזה ליווה אותו לאורך כל הקריירה.

ולאיש הזה קוראים מייקל ג'ורדן: 23 דברים שלא ידעתם צילום: (צילום: D. Myles Cullen, ויקימדיה)

3. הסל ששינה את חייו

ב-1982, במדי אוניברסיטת צפון קרוליינה, קלע את סל הניצחון בגמר אליפות המכללות. הרגע הזה סימן את תחילתה של קריירה בקנה מידה היסטורי.

4. הבחירה השלישית בדראפט

בדראפט 1984 נבחר ג'ורדן במקום השלישי על ידי שיקגו בולס. בדיעבד, זו נחשבת לאחת הבחירות המשמעותיות בתולדות הליגה.

5. שיא של 63 נקודות בפלייאוף

ב-1986, מול בוסטון סלטיקס, קלע 63 נקודות במשחק פלייאוף - שיא היסטורי למשחק בודד שנכנס לפנתיאון של ה-NBA.

מייקל ג'ורדן. צילום: Lipofski Basketballphoto.com

6. "AIR ג'ורדן:

היכולת האתלטית החריגה שלו - הטבעות מרהיבות, שינויי ידיים באוויר וקליעות בלתי אפשריות - הולידה את הכינוי "AIR ג'ורדן", שהפך גם למותג עולמי.

7. פרישה מפתיעה לבייסבול

בשנת 1993, אחרי שלוש אליפויות רצופות, הודיע על פרישה ועבר לשחק בייסבול במערכת של שיקגו וייט סוקס. המעבר הפתיע את עולם הספורט כולו.

8. "I'm back"

במרץ 1995 פרסם הודעה קצרה בת שתי מילים - "I'm back". כך הכריז על חזרתו ל-NBA, במהלך שהחזיר את שיקגו והליגה כולה למרכז תשומת הלב.

צילום: צילומסך

9. עונת ה-72 ניצחונות

בעונת 1995/96 הובילו ג'ורדן והבולס למאזן היסטורי של 72 ניצחונות מול 10 הפסדים - בדרך לאליפות נוספת ולתואר MVP.

10. מהפרקט לחדרי הנהלה

לאחר הפרישה המשיך להשפיע על הליגה גם כבעלים של קבוצת שארלוט הורנטס, והפך לאחד הספורטאים הבולטים גם בזירה העסקית - עם מותג הנעליים "AIR ג'ורדן" שהפך לאייקון תרבותי.

גם שנים אחרי שירד מהפרקט, מייקל ג'ורדן נשאר סמל למצוינות, תחרותיות והשפעה חוצת דורות - דמות שהצליחה לשנות לא רק משחק, אלא תרבות שלמה.