קרבות האופוזיציה: יאיר נגד יאיר

הרוחות באופוזיציה מסרבות להירגע. לאחר העימות ביום שישי בין ראש האופוזיציה יאיר לפיד ליו"ר כחול לבן בני גנץ, כעת גם יאיר גולן הצטרף לחגיגה.

גולן פרסם ברשת ה-X על כך ש"בימים האחרונים שמענו אמירות של יאיר לפיד שמשדרות פחד מהפסד בבחירות וסוג של ייאוש. התשובה שלנו לכך היא אחת: אנחנו לא באנו להפסיד. אנחנו ננצח. מפלגת ״הדמוקרטים״ נלחמת כדי לנצח".

אנחנו ניצבים בפני מערכת הבחירות הגורלית ביותר שידעה מדינת ישראל.



הבחירות האלו יכריעו אם נשקם את ההריסות ונבנה כאן חברת מופת או שנאפשר לממשלת החורבן להמשיך לפרק את המדינה. מול מנגנוני הרעל, ההפחדה והייאוש, אנחנו הדמוקרטים מציבים עמוד שדרה ערכי, ציוני, דמוקרטי-ליברלי מפלדה… pic.twitter.com/aeMfjhk7Et — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) February 17, 2026

בתגובה, לפיד ענה: "אלה בדיוק סוג האמירות שהזהרתי מפניהן. בשביל מה זה טוב? האם אתה לא מבין שהציוץ שלך הוא חלומו הגדול של נתניהו? הרי שנינו יודעים שלא אמרתי שנפסיד, אלא בדיוק להיפך – התוויתי את הדרך לנצחון".

לדברים אלה הגיב גולן והציע ריצה משותפת: "יאיר, זה לא הזמן לריבים פנימיים. זה הזמן לנצח. הציבור דורש איחוד, לא מלחמות אגו. במקום להתווכח על העבר, בוא נפגש היום, נסגור ריצה משותפת וננצח יחד".

הדברים מגיעים על רק אמירותיו של לפיד בישיבת סיעת יש עתיד השבוע על כך שהצבעה ליש עתיד היא המפתח של גוש האופוזיציה לנצח בבחירות: "יש רק שאלה חשובה אחת בשנה הזו: איך מנצחים. יש עתיד היא המפתח לנצחון. אם היא לא תהיה חזקה, המחנה יפסיד בבחירות". עוד טען כי לפי סקרי עומק לא בטוח שהגוש ינצח: "הסקרים שמתפרסמים, וגם מחקרי עומק מאוד מדאיגים שלא פורסמו, אומרים שכבר ממש לא בטוח שהגוש הליברלי ינצח. אם לא נתעשת – נפסיד. אם נמשיך לעבוד אחד נגד השני – נפסיד".