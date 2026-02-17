פיצוץ הנפל בבקעה: הילדים הפצועים נכנסו לניתוח

המרכז הרפואי הדסה עין כרם עדכן כי שני הילדים שנפצעו בפיצוץ הנפל בבקעת הירדן הגיעו ליחידת טיפול נמרץ והם מנותחים

המרכז הרפואי הדסה עין כרם עדכן כי שני הילדים שנפצעו היום (שלישי) בפיצוץ הנפל בבקעת הירדן הגיעו ליחידת טיפול נמרץ.

ד״ר ענבל קורן, רופאת המחלקה לרפואה דחופה בהדסה עין כרם

הודעת בית החולים: "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונו במסוק שני נערים בני 12 ו-14, עם פציעות חודרות, במצב בינוני ובהכרה, כתוצאה מפיצוץ של נפל בבקעת הירדן. השניים מנותחים בשעה זו".

כזכור מוקדם יותר היום ילד פלסטיני נהרג לאחר ששיחק עם נפל צה"לי בשטח אש של בסיס נווה תרצה בבקעת הירדן. שני ילדים נוספים נפצעו קשה.

מצה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, כוחות צה"ל קפצו למרחב מחנה תרצה שבחטיבת הבקעה והעמקים בעקבות דיווח על שלושה פלסטינים שנפצעו כתוצאה ממשחק בנפל של כוחות צה"ל.

צה"ל מדגיש כי מרחב זה הינו שטח אש והכניסה אליו אסורה ומסוכנת בהחלט. הכוחות העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני בנקודה. האירוע יתוחקר".