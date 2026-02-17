בארה"ב אופטימיים: "יש התקדמות - טהרן תחזור עם תשובות"

עם סיום פגישת המו"מ בז'נבה, גורמים בבית הלבן הביעו אופטימיות ואישרו כי נרשמה התקדמות במגעים בין ארה"ב ואיראן - אך הבהירו כי "עדיין יש הרבה פרטים שצריכים לדון בהם". לדבריהם, טהרן יחזרו בשבועיים הקרובים עם הצעות מפורטות

שעות ספורות אחרי סיום פגישת המו"מ בין ארה"ב ואיראן בז'נבה, גורם בכיר בבית הלבן הביע אופטימיות ואישר הערב (שלישי) כי הושגה התקדמות במגעים. עם זאת, הובהר כי "עדיין יש הרבה פרטים שצריכים לדון בהם".

לטענת האמריקנים, טהרן אמרו כי הם "יחזרו במהלך השבועיים הקרובים עם תשובות מפורטות בנוגע לטיפול בחלק מהפערים שנותרו פתוחים בין הצדדים".

מוקדם יותר היום סוכנות הידיעות הממלכתית של המשטר האיראני דיווחה כי צוותי המשא ומתן עזבו את מיקום השיחות בג'נבה ברוח טובה. לפי הדיווח בסוכנות "IRNA", גורמי משטר בכירים אמרו כי "הושגו הסמכות מסגרת כלליות, וסוכם כי שתי המשלחות יחזרו להתייעצויות בכירות".

גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הביע סיפוק מתוצאות המשא ומתן, כשאמר כי "הושגו הבנות טובות על סוגיות מרכזיות, היו התפתחויות טובות מהסבב הקודם, כעת נפנה להתייעצויות ובניית ניסוח אפשרי להסכם מסגרת".