ל' שבט התשפ"ו
ירידה בטמפ'; גשם, רוחות ואובך: תחזית מזג אוויר
אובך צילום: שאטרסטוק

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות חזקות ואובך. 

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות קרובות לממוצע. ינשבו רוחות ערות ויעשה אביך, בצפון הארץ ירד גשם ‌‏מקומי.‏
 
יום חמישי: מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.

 
יום שישי: בהיר, תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.‏ ייתכן אובך, ‏ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.‏
 
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורות, אולם הם יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר ‏בפנים הארץ ובהרים.‏
 
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומיבצפון הארץ ובמרכזה

