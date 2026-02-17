ירידה בטמפ'; גשם, רוחות ואובך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות חזקות ואובך.יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות קרובות לממוצע. ינשבו רוחות ערות ויעשה אביך, בצפון הארץ ירד גשם מקומי.
יום חמישי: מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שישי: בהיר, תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ייתכן אובך, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורות, אולם הם יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומיבצפון הארץ ובמרכזה
