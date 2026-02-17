ירידה בטמפ'; גשם, רוחות ואובך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות חזקות ואובך.

יום רביעי:

מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות קרובות לממוצע. ינשבו רוחות ערות ויעשה אביך, בצפון הארץ ירד גשם ‌‏מקומי.‏

יום חמישי:

מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.