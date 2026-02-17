"אמא רצתה שאהיה רב גדול": מאיר טפירו בראיון ל'הקול בראש'

הנער הדתי מקרית אתא הפך לאגדת כדורסל, אבל בדרך לא שכח לרגע את הערכים מהבית • בפרק החדש של פודקאסט הספורט 'הקול בראש', אלון סגל מארח את מאיר טפירו לשיחה על קריירה מפוארת, הריקנות שאחרי הפרישה והשאיפה להיות "אדם שלם"

איך נער בן 18, שגדל בבית שבו הספורט היה זר לחלוטין, הופך להיות "שחקן העשור" של הכדורסל הישראלי?

בפרק החדש של 'הקול בראש', פודקאסט הספורט של אתר סרוגים, אלון סגל מארח את מאיר טפירו לשיחה מרגשת וחשופה על המסלול הבלתי צפוי שעשה מהקריות ועד לפסגת הכדורסל האירופי.

אולפן סרוגים

"הפעם הראשונה שלי בתל אביב"

טפירו, שנחשב לאחד מגדולי הרכזים בתולדות המדינה, נזכר ברגעים שבהם צביקה שרף זיהה את הכישרון שלו באליפות הנוער וקרא לו להצטרף לבוגרים של הפועל תל אביב.

"זו הייתה הפעם הראשונה שלי בתל אביב," הוא מספר בחיוך. "אמא שלי בכלל רצתה שאהיה רב גדול, הבית שלי לא היה קשור בכלל לספורט".

הפריצה לתודעה הייתה מהירה וקטלנית. בגיל 18 וחצי בלבד, טפירו כבר חתם על אחד הרגעים האיקוניים בקריירה שלו: סל ניצחון בדרבי מול מכבי תל אביב. מאותו רגע, הילד מקרית אתא הפך לבעל הבית על המגרש.

בין גביעים לריקנות

לאורך הראיון, טפירו סוקר תחנות משמעותיות בקריירה: מהזכייה בגביע המדינה ובגביע הצרפתי, דרך תואר "שחקן העשור" ב-2010, ועד להצלחה כמנהל מקצועי בזכייה ההיסטורית של נס ציונה ביורוקאפ.

אך לצד הזוהר, טפירו לא מהסס לדבר על הצדדים המורכבים יותר – המעבר מהפרקט לספסל האימון, הפיטורים הכואבים מאילת, והתחושה הקשה של הריקנות המלווה ספורטאים רבים ביום שאחרי הפרישה.

"אני רוצה להיות יותר שלם עם עצמי ולמלא את חיי בטוב"

למרות כל התארים והשיאים, טפירו נשאר אותו אדם צנוע ועניו. כשנשאל על ידי אלון סגל מה הוא רוצה לעשות "כשיהיה גדול", התשובה שלו הייתה רחוקה מעולם המושגים של כסף או פרסום: "אני רוצה להיות יותר שלם עם עצמי ולמלא את חיי בטוב".