למקרה שפיספסתם: כל הכוכבים שכבר לוהקו ל"רוקדים עם כוכבים"

הליהוקים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים ממשיכים להיחשף, וכבר עכשיו מסתמן קאסט מגוון במיוחד: זמרים, שחקנים, כוכבי רשת, ספורטאית אולימפית ואפילו שף וסטנדאפיסט. כל אחד מגיע עם יתרון אחר - ניסיון במה, כושר, כריזמה או אישיות בולטת.
אספנו את כל הכוכבים שכבר נחשפו ומה הם מביאים איתם לרחבה:
בר ברימר
דוגמן ושחקן סדרות נוער, לשעבר כדורגלן, שמגיע מהעולם הספורטיבי והמסך - וגם בן הזוג של אגם בוחבוט. מביא כושר גופני וביטחון, עכשיו נראה איך זה עובד על הפרקט.
דניאל גרינברג
דוגמנית וכוכבת ריאליטי שפרצה ב"האח הגדול" ומאז נשארה בכותרות ובקמפיינים, וגם האקסית של אייל גולן. מגיעה עם נוכחות מצלמתית חזקה והרבה ביטחון - אבל בלי רקע ריקודי.
שחר חיון
שחקנית, דוגמנית וכוכבת רשת שכיכבה בקמפיינים גדולים - וגם לא פעם עוררה שיח. מגיעה עם ביטחון מול מצלמה והמון נוכחות, אבל בלי ניסיון ריקודי רשמי.
אמיר בנאי
שחקן צעיר מהדור החדש, בן למשפחת בנאי המוכרת, שכבר הספיק להשתתף במספר סדרות נוער בולטות. מגיע לרחבה עם כריזמה טבעית והרבה סקרנות - בלי ניסיון ריקוד קודם.
שירי מימון
זמרת, שחקנית ומנחת טלוויזיה מהבולטות בישראל, שפרצה ב"כוכב נולד" וייצגה את ישראל באירוויזיון עם "השקט שנשאר". עם ניסיון במה עצום והופעות מול קהל - היא מגיעה לרחבה עם נוכחות טבעית של פרפורמרית.
מתן פרץ
סטנדאפיסט ואושיית רשת מהבולטים ברשת ובפודקאסטים. מגיע עם הרבה הומור עצמי - מהסוג שכנראה יצחק גם על עצמו בדרך לצעדים.
בת חן סבג
שחקנית ותסריטאית עטורת פרסים, שפרצה לתודעה עם הסדרה "מטומטמת" אותה גם יצרה וכתבה. בוגרת בית צבי עם ניסיון עשיר בתיאטרון, טלוויזיה וקולנוע - וכבר בילדותה רקדה בלהקת מחול, כך שהקשר לבמה הפיזית לא זר לה.
נועה כהן
שחקנית, דוגמנית ואושיית רשת שכיכבה לאחרונה גם בהפקה בינלאומית בנטפליקס. מגיעה עם גמישות ואקרו-יוגה - יתרון לא קטן על הרחבה.
פרידה עוזיאל
כוכבת ריאליטי, אושיית רשת וגם זמרת שפרצה לתודעה ב"האח הגדול". מגיעה עם הרבה כריזמה ואישיות - עכשיו נראה איך זה עובד גם בריקוד.
טום אביב
שף ומסעדן שזכה ב"מאסטר שף" והפך לדמות בולטת בעולם הקולינריה והטלוויזיה. מביא אנרגיה, ביטחון ואופי - עכשיו נראה אם גם קצב.
אבישג סמברג
מדליסטית הארד האולימפית מטוקיו 2020 ולוחמת טאקוונדו מהבולטות בישראל. מגיעה עם משמעת, כוח וגמישות - נתונים שיכולים להפוך אותה לפייבוריטית על הרחבה.
