למקרה שפיספסתם: כל הכוכבים שכבר לוהקו ל"רוקדים עם כוכבים"

כל הליהוקים שנחשפו עד עכשיו לעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" במקום אחד - מזמרים ושחקנים ועד אולימפית ושף. מי על הרחבה ומי עשוי להפתיע?

הליהוקים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים ממשיכים להיחשף, וכבר עכשיו מסתמן קאסט מגוון במיוחד: זמרים, שחקנים, כוכבי רשת, ספורטאית אולימפית ואפילו שף וסטנדאפיסט. כל אחד מגיע עם יתרון אחר - ניסיון במה, כושר, כריזמה או אישיות בולטת.

אספנו את כל הכוכבים שכבר נחשפו ומה הם מביאים איתם לרחבה:



בר ברימר

דוגמן ושחקן סדרות נוער, לשעבר כדורגלן, שמגיע מהעולם הספורטיבי והמסך - וגם בן הזוג של אגם בוחבוט. מביא כושר גופני וביטחון, עכשיו נראה איך זה עובד על הפרקט.

בר ברימר צילום: מתוך האינסטגרם של בר ברימר

דניאל גרינברג

דוגמנית וכוכבת ריאליטי שפרצה ב"האח הגדול" ומאז נשארה בכותרות ובקמפיינים, וגם האקסית של אייל גולן. מגיעה עם נוכחות מצלמתית חזקה והרבה ביטחון - אבל בלי רקע ריקודי.

דניאל גרינברג צילום: טל עבודי

שחר חיון

שחקנית, דוגמנית וכוכבת רשת שכיכבה בקמפיינים גדולים - וגם לא פעם עוררה שיח. מגיעה עם ביטחון מול מצלמה והמון נוכחות, אבל בלי ניסיון ריקודי רשמי.

שחר חיון צילום: צילום מסך מתוך האינסטגרם של שחר

אמיר בנאי

שחקן צעיר מהדור החדש, בן למשפחת בנאי המוכרת, שכבר הספיק להשתתף במספר סדרות נוער בולטות. מגיע לרחבה עם כריזמה טבעית והרבה סקרנות - בלי ניסיון ריקוד קודם.

אמיר בנאי צילום: שי פרנקו

שירי מימון

זמרת, שחקנית ומנחת טלוויזיה מהבולטות בישראל, שפרצה ב"כוכב נולד" וייצגה את ישראל באירוויזיון עם "השקט שנשאר". עם ניסיון במה עצום והופעות מול קהל - היא מגיעה לרחבה עם נוכחות טבעית של פרפורמרית.

לראשונה: שירי מימון מפתיעה בצעד חדש צילום: שירי מימון (צילום אגם נחמה)

מתן פרץ

סטנדאפיסט ואושיית רשת מהבולטים ברשת ובפודקאסטים. מגיע עם הרבה הומור עצמי - מהסוג שכנראה יצחק גם על עצמו בדרך לצעדים.

הליהוק המושלם: מתן פרץ הוא הפנים החדשות של ביסלי צילום: מתן פרץ. (צילום: עמית נעים)

בת חן סבג

שחקנית ותסריטאית עטורת פרסים, שפרצה לתודעה עם הסדרה "מטומטמת" אותה גם יצרה וכתבה. בוגרת בית צבי עם ניסיון עשיר בתיאטרון, טלוויזיה וקולנוע - וכבר בילדותה רקדה בלהקת מחול, כך שהקשר לבמה הפיזית לא זר לה.

בת חן סבג צילום: רפי דלויה, HOT

נועה כהן

שחקנית, דוגמנית ואושיית רשת שכיכבה לאחרונה גם בהפקה בינלאומית בנטפליקס. מגיעה עם גמישות ואקרו-יוגה - יתרון לא קטן על הרחבה.

נועה כהן צילום: טל עבודי

פרידה עוזיאל

כוכבת ריאליטי, אושיית רשת וגם זמרת שפרצה לתודעה ב"האח הגדול". מגיעה עם הרבה כריזמה ואישיות - עכשיו נראה איך זה עובד גם בריקוד.

החיים אחרי צילום: פרידה עוזיאל (צילום: אלון דניאל)

טום אביב

שף ומסעדן שזכה ב"מאסטר שף" והפך לדמות בולטת בעולם הקולינריה והטלוויזיה. מביא אנרגיה, ביטחון ואופי - עכשיו נראה אם גם קצב.

טום אביב מגן על הכלב שהרג תינוקת: צילום: שף טום אביב (צילום מסך מתוך אינסטגרם)

אבישג סמברג

מדליסטית הארד האולימפית מטוקיו 2020 ולוחמת טאקוונדו מהבולטות בישראל. מגיעה עם משמעת, כוח וגמישות - נתונים שיכולים להפוך אותה לפייבוריטית על הרחבה.

צילום: צילום: עמית שיסל, באדיבות הוועד האולימפי בישראל



